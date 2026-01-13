الاثنين 12 يناير 2026

جرى، يوم الأحد 11 يناير بالدار البيضاء، افتتاح المعرض المؤقت "أولاد الكورة"، الذي يحتفي بشغف الشباب المغربي بكرة القدم، باعتبارها رياضة متجذرة بعمق في الثقافة الشعبية الوطنية.

ويقدم هذا المعرض، المنظم من طرف جمعيات مغاربة بصيغة الجمع، و"أوكسيجون"، و"هيب هوب فاميلي"، و"جيل دياسبورا"، بشراكة مع جمعية الصقالة، وبدعم من المقاولة الناشئة "Wanaut"، باقة من الصور الفوتوغرافية التي تجسد حماس وحيوية وإبداع لاعبين شباب، ومشجعين ولاعبين بالأحياء الشعبية، من المغرب وكذا من الجالية المغربية بالخارج.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس جمعية مغاربة بصيغة الجمع، أحمد غيات، أن هذه المبادرة انبثقت من الرغبة في تمكين الشباب من الانخراط الفعلي في التظاهرات الكروية الكبرى التي يحتضنها المغرب.

وأكد أن "الشباب ليسوا مجرد متفرجين، بل فاعلين في هذه التظاهرات"، مشيرا إلى أن المنظمين توصلوا بأكثر من مائة صورة بعد الإعلان الذي تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تم اختيار 45 منها لما تحمله من قيمة جمالية وقوة تعبيرية.

وأضاف أنه من المرتقب أن يحط هذا المعرض الرحال بالرباط والصويرة، قبل عرضه بكل من بروكسيل وباريس.

من جانبه، أبرز المقاول المغربي الشاب المقيم بالخارج، سعيد العثماني، أن مشاركته في هذا المعرض تندرج في إطار رغبته في تقاسم شغفه بكرة القدم المغربية وبالتراث الكروي الوطني.

وأوضح هذا الشاب المولوع بجمع الأقمصة الرياضية، أن هذه المبادرة مكنته من إبراز حب كرة القدم المغربية في سياق الزخم المرتبط بكأس الأمم الإفريقية.

بدورها، أشارت الفنانة المغربية الشابة، إيمان العميري، إلى أنها سعت، من خلال عملها الفني "طفولة في اللعب"، إلى تجسيد الروح الطفولية لكرة القدم وما تمنحه من فرح وسعادة للصغار والكبار على حد سواء.

وتعكس الصور المعروضة مشاهد لعب في الأزقة وملاعب القرب والأحياء الشعبية، مبرزة العلاقة الحميمة التي تجمع الشباب بالكرة المستديرة، باعتبارها رمزا للحلم والأمل وتجاوز الذات.

ويحظى معرض "أولاد الكورة" برعاية عدد من نجوم كرة القدم الوطنية السابقين، من بينهم عزيز بودربالة، ومصطفى حجي، وصلاح الدين بصير، ويوسف حجي، وجواد الزايري، ليشكل بذلك احتفالا بالشباب المغربي، وبإبداعه، وبتمسكه بقيم الرياضة.

(ومع: 12 يناير 2025)