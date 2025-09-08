مهرجان "طنجاز" يعلن عن دورته الـ23 في الفترة من 18 إلى 20 شتنبر 2026

الثلاثاء 9 شتنبر 2025

ستنظم الدورة الـ23 من مهرجان "طنجاز" في الفترة ما بين 18 و20 شتنبر 2026.

وجاء في بلاغ للمنظمين أنه وفي "في سياق صعب يتطلب تعزيز الدعم والشراكات، اتخذ المنظمون والمنتجون الثقافيون Seven PM وجمعية JAM القرار الصعب بعدم تنظيم دورة 2025".

وأضاف ذات المصدر أن تطوير المهرجان يعتمد على التزام مشترك بين مختلف الشركاء، ولضمان حدث يرقى إلى مستوى التطلعات، ستقام الدورة الـ23 عام 2026.

ويعد مهرجان "طنجاز"، الذي تأسس عام 2000، واحدا من أبرز الفعاليات الثقافية في مدينة البوغاز، حيث يحتفي بموسيقى الجاز بكل تلاوينها في قلب مدينة طنجة.

ويمزج المهرجان بين العروض الكبرى في الهواء الطلق والحفلات الحميمة داخل فضاءات رمزية بالمدينة، بما يعكس تلاقح الثقافات وتنوع الإبداع الموسيقي.

ولقيت الدورة الأولى للمهرجان التي نظمتها Seven PM وجمعية JAM عام 2022 نجاحا كبيرا. وشهدت دورة 2024، إقبالا قياسيا تجاوز كل التوقعات باستقطاب أكثر من 59 ألف زائر، ما يؤكد مكانة المهرجان كمحطة ثقافية رئيسية تمزج بين التأثيرات المغربية والعالمية.

وفي هذا السياق أعرب المهرجان، في هذا البلاغ، عن شكره لشركائه الملتزمين ولجمهوره الوفي.

وحسب المصدر، وفي أفق تنظيم الدورة الـ23، فإن الفرق التنظيمية تعبأت، منذ الآن، لتقديم حدث يرقى إلى تاريخ طنجة وطموحاتها.

يذكر أن Seven PM تعد فاعلا مهما في مجال تنظيم التظاهرات الثقافية بالمغرب، بفضل النجاح الجماهيري لمهرجانات مثل "جاز بلانكا" و"قرية كازا أنفا" و"كازا أنفا لاتينا" و"طنجاز" .

وتساهم SEVENPM ،خدمة للموسيقى وللثقافة، في تنشيط وجهتي الدار البيضاء وطنجة من خلال تنظيم فعاليات سنوية، مما يخلق دينامية اجتماعية وجمعوية، وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب ترسيخ القيم الكونية التي تمثلها الموسيقى، مثل الحب، والانفتاح، والكرم.

وتسعى التجربة الاحتفالية المشتركة إلى الترويج للموسيقى بجميع تلاوينها، من خلال إبراز فنانين موهوبين من مختلف أنحاء العالم، لخلق تجربة فريدة لمرتادي المهرجان وتعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية لا غنى عنها.

أما جمعية JAM (جاز في المغرب)، التي تأسست سنة 2020، هي جمعية تكرس جهودها حصريا للنشاطات الثقافية غير الربحية. ويتمثل هدفها الأساسي في النهوض بالممارسات المهنية والهواة في مجال الجاز والموسيقى المعاصرة.

وتقوم الجمعية بتنظيم مهرجانات وحفلات موسيقية وورش عمل وندوات تتمحور حول مهن الموسيقى وماستر كلاس ووسائل أخرى لتقريب هذه الأنواع الموسيقية من الجمهور، خصوصا لدى الشباب.

وبوصفها جمعية غير ربحية، تهدف JAM إلى إبراز المغرب كأرض ثقافية دينامية، مع توفير منصة للمواهب الفنية الصاعدة في البلاد.

وتستقطب الفعاليات المجانية التي تنظمها الجمعية سنويا جمهورا واسعا . وتساهم ، بذلك، من خلال التزامها، بشكل كبير في إثراء الحياة الثقافية وفي إشعاع المغرب فنيا وثقافيا .

(ومع: 09 شتنبر 2025)