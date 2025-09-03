موسم سيدي بوعبيد الشرقي بأبي الجعد.. دعامة للإشعاع الثقافي والتنمية السوسيو- اقتصادية بالمدينة

الخميس 4 شتنبر 2025

انطلقت، يوم الأربعاء 03 شتنبر بمدينة أبي الجعد (إقليم خريبكة)، فعاليات الموسم الديني والثقافي للولي الصالح سيدي أبو عبد الله محمد الشرقي، هذا الحدث السنوي الذي يشكل دعامة للإشعاع الثقافي ودفعة للتنمية السوسيو- اقتصادية بالمدينة.

وانطلقت فعاليات هذا الموسم الديني السنوي، المنظم إلى غاية 7 شتنبر الجاري، تحت شعار "استثمار للتراث وتطلع إلى تنمية مجالية مندمجة أساسها التشارك والتضامن"، بتسليم لجنة ملكية هبة ملكية لفائدة حفدة الولي الصالح سيدي أبو عبد الله محمد الشرقي، بحضور مسؤولين ومنتخبين محليين وشخصيات مدنية وعسكرية.

كما تم، بهذه المناسبة، تسليم مساعدات اجتماعية لفائدة عدد من الأسر المعوزة، أشرفت عليها اللجنة الملكية في إطار العناية الموصولة التي يوليها جلالة الملك للفئات المحتاجة.

ويشكل هذا الموسم، الذي يستقطب آلاف الزوار سنويا، مناسبة لاستحضار القيم الروحية والدينية المتجدرة في تاريخ المنطقة، وفرصة لتعزيز مكانة أبي الجعد كوجهة دينية وثقافية بارزة، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية والتجارية الموازية.

وفي هذا الصدد، قال نائب نقيب الزاوية الشرقاوية، محمد الشرقاوي، إن الموسم الديني فرصة لتجديد أواصر الارتباط الوثيق بالعرش العلوي المجيد في ظل القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومناسبة روحية متجددة لاستحضار القيم الدينية والوطنية الراسخة التي أرساها مؤسس الزاوية.

وأعرب السيد الشرقاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن "عميق الامتنان للعناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك الزاوية الشرقاوية وأحفاد الولي الصالح، والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للشأن الديني وصون الهوية الروحية المتجدرة للمملكة".

وعقب حفل الافتتاح، تابع زوار الموسم استعراضات فرق فلكلورية من عدة مناطق بالمملكة، قبل أن تعطى الانطلاقة الرسمية لعروض الفروسية التقليدية "التبوريدة"، واحدة من أهم فعاليات هذه التظاهرة السنوية.

ويعرف الموسم الديني والثقافي لسيدي أبو عبد الله محمد الشرقي، تنظيم سلسلة من الأنشطة الدينية والعلمية، من بينها دروس توعية ومحاضرات فكرية، وندوات حول قضايا التصوف والتنمية المجالية، إلى جانب أمسيات فنية في مدح الرسول الكريم وليال صوفية من تراث الزاوية الشرقاوية، ومعارض للحرف والصناعة التقليدية وأنشطة رياضية وثقافية موازية.

(ومع: 04 شتنبر 2025)