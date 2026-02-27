تعميم التعليم في مدارس الريادة بالسلك الابتدائي ليصل إلى 80 في المائة خلال الدخول المدرسي المقبل

الخميس 26 فبراير 2026

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الأربعاء 25 فبراير بالرباط، أن التعليم في أقسام السلك الابتدائي بمدارس الريادة حقق نتائج جيدة، وسيتم تعميمه بنسبة 80 في المائة خلال الدخول المدرسي المقبل.

وأضاف السيد برادة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصص لتتبع تنزيل إصلاح منظومة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أن التعليم في السلك الإعدادي بهذه المؤسسات التعليمية يبلغ اليوم 30 في المائة، وسيصل إلى 50 في المائة خلال الموسم الدراسي القادم.

وفي ما يخص التعليم الأولي، أشار الوزير إلى أنه تم تعميمه بنسبة 80 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنه سيتم العمل على تقليص الهدر المدرسي في السلك الإعدادي بأكثر من 50 في المائة، كما سيتم إدماج التلاميذ الذين غادروا السلك الإعدادي (4,45 في المائة) في مدارس الفرصة الثانية .

وبحسب الوزير فإنه سيتم الحد من الاكتظاظ إلى أقل من 2 في المائة في جميع الأسلاك التعليمية، بحيث لن يتجاوز عدد التلاميذ في كل قسم 36 تلميذا.

وأشار السيد برادة إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لضمان تكافؤ الفرص في العالم القروي، لا سيما على مستوى النقل المدرسي ودور الطالبة والطالب.

(ومع: 26 فبراير 2026)