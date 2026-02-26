الأربعاء 25 فبراير 2026

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بقلعة السراغنة، خلال اجتماعها الأول برسم السنة الجارية، المنعقد يوم الأربعاء بمقر عمالة الإقليم، على مجموعة من المشاريع التنموية بغلاف مالي بلغ 48,9 مليون درهم.

وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، سمير اليزيدي، صادق أعضاء اللجنة على برنامج عمل سنة 2026، الذي توزع على برامج المبادرة الأربعة التي تهم تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا (13,7 مليون درهم)، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (8,5 مليون درهم)، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (6,9 مليون درهم)، والدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (19,7 مليون درهم).

وهكذا، صادقت اللجنة على إنجاز مجموعة من الطرق والمسالك القروية والتزويد بالماء الصالح للشرب والطاقة الشمسية بعدد من الجماعات الترابية، بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتعزيز الربط بين الدواوير والمراكز الحيوية.

كما أولت اللجنة أهمية خاصة لتعزيز الأمن المائي بالإقليم، حيث تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع التي تشمل تزويد عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب، وحفر وتجهيز آبار جديدة، وبناء خزانات مائية بسعات مختلفة (50 م³ و100 م³) بعدد من الجماعات، وتقوية وتجهيز نقط الماء لفائدة التعاونيات والساكنة القروية. وبخصوص محور تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، صادقت اللجنة على تجهيز حاضنة للمقاولات بمدينة قلعة السراغنة لدعم حاملي المشاريع ومواكبتهم، ودعم مبادرات مدرة للدخل لفائدة الشباب والنساء وتمويل مشاريع تعاونية تعزز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

أما محور مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم الخدمات الاجتماعية، فشمل البرنامج المصادق عليه دعم قطاع الصحة عبر تأهيل وتوسيع دار الولادة بالعطاوية، ودعم تسيير دور الولادة بالإقليم، واقتناء سيارة إسعاف لفائدة دار الولادة العامرية، واقتناء تجهيزات طبية من بينها محلل بيوكيميائي لفائدة المراكز الصحية القروية.

كما تمت المصادقة على دعم التمدرس والنقل المدرسي، وكذا دعم عدد من الجمعيات والأنشطة الرياضية، بما في ذلك أندية رياضية محلية، دعما للدينامية الرياضية والشبابية بالإقليم.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم على أهمية التعبئة الجماعية والانخراط المسؤول لكافة المتدخلين من أجل تنزيل برنامج طموح وواقعي يستجيب لأولويات الساكنة، خاصة في ما يتعلق بفك العزلة، وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء.

ودعا السيد اليزيدي كافة المتدخلين إلى الحرص على احترام آجال الإنجاز، وضمان الجودة في التنفيذ، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، مع اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على تتبع وتقييم دوري للمشاريع.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، حاند السالك، أن برنامج سنة 2026 يأتي استمرارا للدينامية التي يعرفها الإقليم في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مبرزا أن المشاريع المصادق عليها تم انتقاؤها بناء على تشخيص دقيق للحاجيات، ووفق مقاربة تشاركية همت مختلف الفاعلين المحليين. وأضاف أن التركيز تم بشكل خاص، على المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة، سواء في ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي، أو تعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب، أو دعم الفئات في وضعية هشاشة، فضلا عن تحفيز روح المبادرة لدى الشباب وتمكينهم من آليات الإدماج الاقتصادي.

وحضر هذا الاجتماع، على الخصوص، الكاتب العام لعمالة إقليم قلعة السراغنة، ورئيس المجلس الإقليمي، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وممثلو الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية.

