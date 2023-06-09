الداخلة.. افتتاح أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وبوركينا فاسو

افتتحت، اليوم الجمعة بالداخلة، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو، أوليفيا راجنيويندي روامبا.



وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتعزيز علاقات التعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع رؤية وتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس النقيب ابراهيم تراوري.



وتو جت أشغال هذه الدورة، التي حضرها ممثلو عدد من القطاعات الحكومية بالبلدين، بالتوقيع على 12 اتفاقية، تشمل عددا من مجالات التعاون الثنائي.



(التفاصيل في ما بعد ... )





ومع: 09 يونيو 2023