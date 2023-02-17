الدار البيضاء: تنصيب المدير العام الجديد للأرصاد الجوية

ترأس وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، حفل تنصيب المدير العام الجديد للمديرية العامة للأرصاد الجوية، عبد الفتاح صاحبي.



وفي كلمة بالمناسبة، استعرض السيد بركة المهام الرئيسية لهذه المديرية التي تعمل تحت إشراف وزارة التجهيز والماء، مبرزا أن المديرية تقوم بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الأرصاد الجوية والمناخ طبقا للقواعد والمعايير الدولية وتماشيا مع حاجيات المستعملين على الصعيد الوطني.

وبهذا، يضيف الوزير، تلعب المديرية العامة للأرصاد الجوية دورا حيويا في التدبير الاستباقي لمخاطر الطقس والمناخ والمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



من جهة أخرى، قال السيد بركة إن المديرية عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما على المستوى البنيوي والتنظيمي، وكذلك على المستوى التقني للمعدات والوسائل والموارد البشرية، الشيء الذي ساهم في إنجاز عدة أوراش ومشاريع هامة على مستويات متعددة، تهم على الخصوص، التوقعات والإنذارات، ونظم المعلومات، وتطوير الإمكانات (تجهيز مركز بيانات المديرية حسب المعايير الدولية).



وأكد أن هذه الإنجازات المهمة ساهمت في زيادة ثقة مختلف الشركاء ومستعملي الخدمات الرصدية، والتي تجسدت من خلال تجديد الاتفاقيات والعقود مع العديد من القطاعات كالملاحة الجوية والبحرية والنقل والصيد البحري، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات شراكة جديدة مع الطرق السيارة بالمغرب، ووكالات الأحواض المائية وشركات التأمين، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

كما استعرض المشاركة المهمة للمديرية في الهيئات الدولية، مسلطا الضوء على التعاون جنوب-جنوب والجهود المبذولة في ما يخص تطوير التعاون مع مصالح الأرصاد الجوية الإفريقية.



وفي ما يخص التحديات المستقبلية، أبرز السيد بركة، أن المديرية تواصل جهودها لتنفيذ استراتيجيتها لجعل المغرب في كامل جاهزيته للحد من الأخطار الطبيعية ذات الصلة بالطقس والمناخ، والانخراط في أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير أفضل الخدمات للمستعملين تنفيذا للمخطط الاستراتيجي القطاعي 2022-2027.

من جهته، أعرب عبد الفتاح صاحبي، المدير العام الجديد للأرصاد الجوية، عن سعادته بالثقة التي حظي بها، مؤكدا أنه سيعمل بالتنسيق مع أطر المديرية على إنجاز المهام الموكلة لهذه المؤسسة على أكمل وجه.



كما سلط السيد صاحبي، الضوء على أهمية العنصر البشري ودور الموارد البشرية لنجاح المديرية في المهام المنوطة بها.

يشار إلى أن عبد الفتاح صاحبي، التحق بقطاع البيئة سنة 1993، حيث تقلد مجموعة من مناصب المسؤولية. كما تقلد منصب مدير الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ثم عين كاتبا عاما بنفس الوزارة.

وتميز حفل تنصيب المدير العام الجديد للمديرية العامة للأرصاد الجوية بحضور عدة شخصيات مدنية وعسكرية.



ومع: 17 فبراير 2023