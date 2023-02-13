الرباط.. توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالسعودية



جرى اليوم الاثنين بالرباط توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية، تروم تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين.



كما تتوخى هذه المذكرة، التي وقعها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والنائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، تدعيم مجالات التعاون المشترك بين المؤسستين.

ويأتي توقيع هذه المذكرة عقب المباحثات التي أجراها السيد الداكي مع النائب العام السعودي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و16 فبراير الجاري.

وقد همت المباحثات دعم سبل التعاون الثنائي بين البلدين في شقيه القضائي والتقني، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكافة الأشكال الجديدة للإجرام، ولاسيما جرائم غسل الأموال.



وبهذه المناسبة، قال السيد الداكي، في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه المذكرة تروم تبادل الرؤى والتجارب والتنسيق والتعاون والتصدي للجريمة العابرة للحدود، وأيضا كل ما يمكن أن يعزز العمل والأداء في هذا المجال، مبرزا أنها تعد تجسيدا للعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنها ستفسح المجال لتقوية التكوين المتبادل في ميدان العدالة، وكذا في الانخراط في العدالة الدولية لمواجهة الجريمة المنظمة.



من جانبه، أبرز النائب العام السعودي السيد المعجب، في تصريح مماثل، أن زيارته للمغرب تأتي " من أجل توطيد العلاقات بين النيابتين السعودية والمغربية في مجال العدالة الناجزة والعمل النيابي ".

وقد شكل هذا اللقاء فرصة لإعطاء لمحة عن التطور الذي عرفته منظومة العدالة بالمغرب، وإبراز تجربته في مجال استقلال السلطة القضائية عموما، واستقلال النيابة العامة بشكل خاص.

وجرى توقيع هذه المذكرة بحضور سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، السيد عبد الله بن سعد الغريري، والوفد القضائي السعودي المرافق للسيد المعجب، ومسؤولين قضائيين برئاسة النيابة العامة بالمغرب.



ومع: 13 فبراير 2023