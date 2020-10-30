المغرب ورواندا يوقعان على اتفاقيتين للتعاون الثنائي

عزز المغرب ورواندا تعاونهما باتفاقيتين جديدتين تم التوقيع عليهما، يوم الجمعة بالرباط، من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره الرواندي، السيد فنسنت بيروتا، الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم تروم إحداث لجنة قيادة التعاون بين حكومتي البلدين،ستكلف، بموجبها، هذه اللجنة بمراقبة وتقييم تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي الرواندي، وكذا الاجتماعات الثنائية بين كبار مسؤولي البلدين.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، ستمكن من تحديد سبل التعاون بين البلدين في هذا المجال.

وأجري السيد بوريطة، قبيل التوقيع على الاتفاقيتين ، محادثات مع السيد فنسنت بيروتا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين المغرب ورواندا في عدة مجالات.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لتقارب وجهات النظر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما السلم والأمن في إفريقيا، والتعاون جنوب-جنوب، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وإصلاح الاتحاد الإفريقي.

(ومع 30/10/2020)