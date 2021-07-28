انتخابات أعضاء الغرف المهنية.. مجموع عدد الترشيحات المقدمة بلغ 12 ألفا و383 ترشيحا

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، بأنه على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 6 غشت 2021، بلغ عدد الترشيحات المقدمة ما مجموعه 12 ألفا و383 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل وطني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد.

وأوضح بلاغ وزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية، أن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2461 ترشيحا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين بلغ عدد الترشيحات برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات خمسة آلاف و377 ترشيحا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد.

أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغ عدد الترشيحات 4.243 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما سجلت غرف الصيد البحري 302 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثلاثة ترشيحات عن كل مقعد.

وفي ما يتعلق بالترشيحات المودعة من طرف النساء، فقد بلغت في المجموع 2.940 ترشيحا، منها 148 ترشيحا برسم الغرف الفلاحية، و1.513 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات، و1.231 ترشيحا برسم غرف الصناعة التقليدية و48 ترشيحا برسم غرف الصيد البحري.

وتتوزع الترشيحات المقدمة بحسب الانتماء السياسي للمترشحات والمترشحين على الشكل التالي:

– حزب التجمع الوطني للأحرار : 1938 ترشيحا أي بنسبة 15,65 في المائة

– حزب الاستقلال : 1648 ترشيحا أي بنسبة 13,31 في المائة

– حزب الأصالة والمعاصرة : 1487 ترشيحا أي بنسبة 12,01 في المائة

– حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : 917 ترشيحا أي بنسبة 7,41 في المائة

– حزب الحركة الشعبية : 898 ترشيحا أي بنسبة 7,25 في المائة

– حزب العدالة والتنمية : 784 ترشيحا أي بنسبة 6,33 في المائة

– حزب الاتحاد الدستوري : 646 ترشيحا أي بنسبة 5,22 في المائة

– حزب التقدم والاشتراكية : 606 ترشيحات أي بنسبة 4,89 في المائة

– حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية : 170 ترشيحا أي بنسبة 1 ,37 في المائة

– حزب جبهة القوى الديمقراطية : 128 ترشيحا أي بنسبة 1,03 في المائة

– أحزاب سياسية أخرى (20 حزبا): 547 ترشيحا أي بنسبة 4,42 في المائة

أما الترشيحات المقدمة من لدن مترشحات ومترشحين بدون انتماء سياسي، فقد بلغت 2.614 ترشيحا، أي بنسبة 21,11 في المائة من مجموع الترشيحات.

وأضاف البلاغ أنه يتعين الإشارة أن عدد الترشيحات المسجلة سيتم حصره بصفة نهائية، بعد تسلم الوصل النهائي من طرف المترشحات والمترشحين، الذين قدموا ترشيحاتهم في الساعات الأخيرة من الأجل المحدد لإيداع الترشيحات، وبعد بت المحاكم المختصة في الطعون المتعلقة بالترشيحات المعروضة عليها.

وخلص البلاغ إلى أن الحملة الانتخابية قد انطلقت في الساعة الأولى من اليوم الأربعاء، 28 يوليوز 2021، وستنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس 5 غشت 2021.

ومع:28/07/2021