انعقاد مجلس الحكومة الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة ، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج حول البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

وأضاف البلاغ ، أن المجلس سيتدارس إثر ذلك ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، والثاني بتغيير المرسوم الملكي الصادر في شأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية، والثالث بالتراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية.

ويختتم المجلس أشغاله، بحسب البلاغ ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، جلسة خاصة لدراسة مقترحات القوانين.

(ومع 25/01/2021)