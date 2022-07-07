توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تطوير اقتصاد الرياضة
في ما يلي ثلاث نقاط رئيسية من توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل النهوض باقتصاد الرياضة، المقدمة في اطار رأي المجلس الذي يحمل عنوان "اقتصاد الرياضة : خزان للنمو وفرص الشغل ينبغي تثمينه"
1- تغيبر تصور المغاربة للرياضة :
- إرساء آليات التواصل بشأن الرياضة وأهميتها
- التنقيب عن المواهب منذ سن مبكرة
- تصميم استراتيجية تهم التكوين والدعم الخاص بالمهن الرياضية
- تنمية اهتمام المرأة بالرياضة وفتح الفرص أمامها للمشاركة الفعالة
- وضع إطار مرجعي، تشارك فيه جميع الاطراف المعنية، من أجل حماية الرياضيين، وخاصة النساء، من التحرش في الرياضة
2. وضع إطار تنظيمي ملائم:
- تحسين الإطار القانوني والتنظيمي.
- جعل الجماعات المحلية الفاعلين الرئيسيين في النهوض بالرياضة ؛
- المواكبة من خلال تطوير البنى التحتية.
- الالتزام بالتوفر على المعلومات المتعلقة بالآثار الاقتصادية قبل تنظيم أي حدث رياضي
- تطوير نظام معلومات على المستوى المحلي والوطني بالتشاور مع جميع الفاعلين المعنيين ؛
- تشجيع السياحة الرياضية.
- تطوير البحث في مجال الرياضة.
3. هيكلة النشاط الرياضي وإضفاء الطابع الاحترافي على الرياضة في المغرب :
- دعم تيسير انتقال الأندية من صفة الجمعيات الرياضية إلى شركات خاصة
- العمل على إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي لهم...
- تحسين قدرة الأندية والعصب والاتحادات على ايجاد المزيد من الإيرادات ؛
- إطلاق برنامج دعم وتمويل يستهدف رواد الأعمال الشباب ؛
- محاربة الممارسات العشوائية في القطاع الرياضي.
(ومع 06/07/2022)