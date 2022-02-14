سفارة المغرب بكييف تضع رهن إشارة المغاربة المتواجدين بأوكرانيا رقمين هاتفيين للإجابة على كل تساؤلاتهم

أعلنت سفارة المملكة المغربية بكييف أنها وضعت رقمين هاتفيين رهن إشارة المواطنين المغاربة المتواجدين بأوكرانيا للإجابة على كل تساؤلاتهم، وذلك تبعا للبلاغ الذي أصدرته يوم السبت.

وأوضحت السفارة في بلاغ لها أنه يمكن للمواطنين المعنيين التواصل من أوكرانيا عبر الرقم الأخضر المجاني: 0800502683، والتواصل من المغرب عبر الرقم الهاتفي 0537663300.

وكانت السفارة أوصت، أول أمس السبت، المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

كما دعت السفارة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

ومع 14/02/2022