كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2023 .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره التنزاني (3-0)

فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره التنزاني (3-0)، يوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لورون بوكو بسان بيدرو، برسم الجولة الأولى من المجموعة السادسة، في إطار النسخة الـ 34 من نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي تستضيفها كوت ديفوار إلى غاية 11 فبراير المقبل.

وسجل أهداف "أسود الأطلس" كل من رومان سايس (د 30)، وعز الدين أوناحي (د 77)، ويوسف النصيري (د 80).

(ومع 17.01.2024)