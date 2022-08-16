كوفيد -19 : 38 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و722 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 158 شخصا، فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و722 ألف و 534 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و376 ألف و311 شخصا، مقابل 24 مليون و884 ألف و859 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 33 ألف و539 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و263 ألف و491 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و246 ألف و283 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات طنجة تطوان الحسيمة (10)، والرباط سلا القنيطرة (9)، وسوس ماسة (8)، الدار البيضاء سطات (4)، وفاس مكناس (3)، ومراكش آسفي (2)، والشرق (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 939 حالة، في حين تم تسجيل حالة خطرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 35 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,7 في المائة.

ومع 15/08/2022