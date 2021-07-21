(كوفيد-19).. 3940 إصابة جديدة و1812 حالة شفاء و12 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 3940 إصابة جديدة بكورونا المستجد و1812 حالة شفاء و12 وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 566 ألف و356 إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 536 ألف و626 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 8، 94 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9498 حالة، بنسبة فتك قدرها 1،7 في المائة،

وسجلت الوفيات الجديدة في جهات مراكش-آسفي (4 حالات)، والدار البيضاء-سطات وسوس-ماسة (2 لكل منهما)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (1)، والشرق (1)، ودرعة-تافيلالت (1)، وفاس-مكناس (1).

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1794)، وسوس-ماسة (710)، ومراكش-آسفي (291)، والرباط-سلا-القنيطرة (290)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (235)، والشرق (192)، والعيون-الساقية الحمراء (109)، وبني ملال-خنيفرة (85)، ودرعة-تافيلالت (76)، وفاس-مكناس (62)، وكلميم-واد نون (58)، والداخلة-وادي الذهب (38).

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 20 ألف و232 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 527 حالة منها 22 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل(كوفيد-19) فبلغ 7، 16 في المائة.

ومع:21/07/2021