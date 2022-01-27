كوفيد-19.. 7002 إصابة جديدة و36 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 7002 إصابة بفيروس (كوفيد-19)، وبلغ عدد المتعافين 8576 شخصا، فيما تم تسجيل 36 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة ،في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 4 ملايين و269 ألفا و522 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و61 ألفا و890 شخصا، مقابل 24 مليونا و647 ألفا و179 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و114 ألفا و527 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و42 ألفا و269 حالة بنسبة تعاف تبلغ 93,5 في المائة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و237، بنسبة فتك تصل إلى 1,4 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (1521)، والرباط-سلا-القنيطرة (1395)، وفاس-مكناس (954)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (919)، ومراكش-آسفي (681)، وسوس-ماسة (552)، والشرق (283)، وبني ملال-خنيفرة (252)، ودرعة-تافيلالت (127)، وكلميم-واد نون (118)، والعيون-الساقية الحمراء (116)، والداخلة-وادي الذهب (84).

أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (18) وسوس-ماسة (7) والرباط-سلا-القنيطرة (4)، ومراكش-آسفي (3)، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة وكلميم-واد نون.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 57 ألفا و21 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 138 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 739 حالة، 24 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ (كوفيد-19) 14,1 في المائة.

ومع 26/01/2022