مباحثات مغربية مصرية في القاهرة لتعزيز آليات التعاون الثنائي في المجال البرلماني

أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة ، يوم الأربعاء بالقاهرة، مباحثات مع كل من رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرزاق ووكيل مجلس النواب محمد أبو العينين ، تمحورت حول سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي في المجال البرلماني.

فخلال مباحثاته مع رئيس مجلس الشيوخ المصري، أكد الجانبان على متانة العلاقات الثنائية وأبرزا ضرورة تكثيف التعاون البرلماني عبر إعطاء نفس جديد لمجموعة التعاون والصداقة المغربية المصرية.

وذكر السيد ميارة بالمناسبة أن البلدين يملكان تاريخا مشتركا، و العديد من القواسم التي تشكل حافزا لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، لاسيما البرلمانية، بما يخدم مصالح البلدين.

وأشاد رئيس مجلس المستشارين بمواقف مصر الداعمة دائما للمغرب، مشيرا إلى أن البرلمان المصري دائما ما يعبر عن المواقف العربية في كل المحافل الإقليمية والدولية. وأكد في المقابل دعم المغرب لمصر في مواقفها الإقليمية والدولية.

من جهته، أشاد رئيس مجلس الشيوخ المصري بمتانة العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، معربا عن تطلعه لتطويرها خاصة في ظل عمق العلاقات بين القيادة السياسية في البلدين.

وخلال المباحثات التي أجراها مع وكيل مجلس النواب المصري، ذكر المسؤول المصري بمتانة العلاقات المصرية المغربية على كافة الأصعدة، مستعرضا الجهود والرؤى التنموية التي تتبناها بلاده في مختلف المجالات.

وبالمناسبة، أكد وكيل مجلس النواب المصري أهمية تعزيز آلية التعاون الثنائي في القارة الأفريقية، وتنسيق المواقف المغربية المصرية إزاء عدد من القضايا التي تهم القارة.

من جانبه، أكد السيد ميارة على أن تعزيز العلاقات المصرية المغربية هو واجب مشترك يفرضه التاريخ الممتد لتلك العلاقات، مشيرا إلى ضرورة قيام مصر والمغرب بواجباتهما تجاه تعزيز العلاقات الأفريقية - الأفريقية بما يمتلكاه من ثقل قاري.

وتناول اللقاء عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويقوم رئيس مجلس المستشارين بزيارة عمل، على رأس وفد برلماني، إلى جمهورية مصر العربية من 22 إلى 27 فبراير الجاري، وذلك بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ المصري، السيد عبد الوهاب عبد الرازق.

وتندرج هذه الزيارة في إطار ترسيخ مسار العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز العمل البرلماني المشترك بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ المصري، وتقوية التعاون الثنائي في جميع المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذا تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل القارية والدولية خدمة لمصالح البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد المغربي الذي يقوده رئيس مجلس المستشارين كلا من المستشار، المرابط الخمار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والمستشار مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، والمستشار ،محمد زكرياء ابن كيران، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيس مجموعة الأخوة والصداقة البرلمانية المغربية المصرية بمجلس المستشارين.

(ومع 22/02/2023)