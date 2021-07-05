مجلس المستشارين يعقد يوم الثلاثاء جلسة تشريعية للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة

يعقد مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص القانونية الجاهزة.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن هذه الجلسة التشريعية، التي ستعقد مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 19.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛ ومشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية؛ ومشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية (في إطار قراءة ثانية).

وأضاف المصدر ذاته أن الجلسة العامة التشريعية تخصص أيضا للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛ ومشروع قانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ ومشروع قانون رقم 83.20 بسن أحكام تتعلق بإقراض السندات؛ ومشروع قانون رقم 50.20 يتعلق بالتمويلات الصغيرة؛ وكذا باقي النصوص الجاهزة.

ومع:05/07/2021