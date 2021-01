Celebrada en Rabat la XI reunión del Comité Consultivo de Defensa marroquí-estadounidense

En aplicación de las Altas Instrucciones Reales relativas a la celebración de la XI sesión del Comité Consultivo de Defensa (CCD), el ministro delegado ante el Jefe de Gobierno encargado de la Administración de la Defensa Nacional, Abdeltif Loudyi, recibió, hoy martes en la sede de esta Administración, al subsecretario de Defensa de Estados Unidos, encargado de Asuntos Políticos, Anthony Tata, quien efectúa una visita de trabajo de tres días al Reino al frente de una importante delegación militar.

Al comienzo de sus conversaciones, los dos responsables expresaron su satisfacción de la solidez, la excelencia y la durabilidad de los lazos privilegiados y de la excepcional asociación estratégica que unen a los Estados Unidos de América y al Reino de Marruecos, indica un comunicado del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales (FAR).

También destacaron su ambición de seguir desarrollando estas relaciones seculares con el mismo espíritu de amistad, comprensión mutua y confianza compartida, reza el comunicado.

En este sentido, los dos responsables subrayaron la importancia de la decisión de la Administración estadounidense de reconocer la plena soberanía del Reino de Marruecos sobre toda la región del Sáhara marroquí. Este reconocimiento hace de la iniciativa de autonomía marroquí la única solución realista, seria y pragmática al conflicto regional alrededor de nuestras provincias del sur, según la misma fuente.

Los dos responsables también resaltaron que este acontecimiento histórico tendrá sin duda repercusiones positivas en la geoestrategia de la región, así como en la paz, la estabilidad, la seguridad y la integración económica en el Magreb, Sahel y Oriente Medio.

Loudyi también puso de relieve el compromiso constante, bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Mohammed VI, de Marruecos como importante actor de estabilidad regional, mediante el despliegue de una estrategia multidimensional en materia de lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito y la gestión humanística de la crisis de la migración.

Los dos responsables expresaron su satisfacción del balance positivo de la cooperación militar bilateral. Regular, densa y diversificada, esta cooperación concierne en particular los ámbitos de la formación de ejecutivos, el intercambio de experiencias y la organización de ejercicios conjuntos de gran envergadura. También fue coronada por la celebración regular de las reuniones regulares del Comité Consultivo de Defensa.

Loudyi propuso consolidar la cooperación militar con Estados Unidos, invitando al Departamento de Defensa de Estados Unidos a explorar más las oportunidades de colaboración para el establecimiento en Marruecos de proyectos conjuntos de la industria de la defensa, según la misma fuente.

En el mismo día y en aplicación de las Altas Instrucciones de SM el Rey, Jefe Supremo y Jefe de Estado Mayor General de las FAR, el General de Cuerpo de Ejército, Inspector General de las FAR, recibió, en el Estado Mayor General de las FAR, al subsecretario norteamericano de Defensa, encargado de Asuntos Políticos, en presencia del General de Ejército, Comandante de la Gendarmería Real.

Con esta ocasión y en el marco de la undécima reunión del CCD marroquí-estadounidense, una sesión de trabajo restringida fue copresidida por el General de Cuerpo de Ejército, Inspector General de las FAR y el subsecretario estadounidense de Defensa, encargado de Asuntos Políticos, continuó el comunicado.

A continuación, se celebró una sesión plenaria a la que asistieron los miembros de la delegación norteamericana, el Comandante de la Gendarmería Real y los jefes de los órganos del Estado Mayor General de las FAR, con la cooperación militar marroquí-norteamericana y las perspectivas de su desarrollo en el menú.

Con ese fin, las dos delegaciones examinaron los diversos aspectos y orientaciones esenciales para la realización de la interoperabilidad.

La reunión del CCD marroquí-estadounidense, que se celebra cada dos años alternativamente en Rabat y Washington, se enmarca en la cooperación militar bilateral que se centra básicamente en los ámbitos de la formación, el entrenamiento, el equipamiento militar y la logística, concluyó el comunicado.

MAP: 12 Enero 2021