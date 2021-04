EE.UU.: una conferencia de alto nivel llama a apoyar los esfuerzos de Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara

Una conferencia de expertos de alto nivel llamó, el martes en una conferencia, a la actual administración estadounidense a apoyar los esfuerzos de Marruecos para resolver el conflicto del Sáhara sobre la base de una solución política basada en el plan de autonomía, como única solución a este diferendo regional.

Los participantes en esta conferencia, organizada por el centro estadounidense "Republic-Underground", llamaron también al despliegue del consulado estadounidense en Dajla para facilitar los contactos entre los operadores económicos locales y sus homólogos estadounidenses, y promover las inversiones y la ayuda estadounidense al desarrollo de la región, de conformidad con el acuerdo de libre comercio que une a Estados Unidos y Marruecos.

Asimismo, los panelistas llamaron a Argelia a contribuir eficazmente a los esfuerzos de la ONU destinados a alcanzar una solución política al diferendo regional del Sáhara marroquí y a asumir su responsabilidad como parte real del conflicto.

Sólo un enfoque de este tipo puede poner fin al sufrimiento de la población de los campamentos de Tinduf, reducir las amenazas a la seguridad y permitir la integración regional y la cooperación en el Magreb, estimaron.

Esta conferencia contó con la participación de Michael Flanagan, ex congresista estadounidense; Erik Jensen, ex jefe de la Minurso y representante especial del secretario general de la ONU para el Sáhara (1993-98); Richard Weitz, director del Centro de Análisis Político-Militar en el Hudson Institute; Elisabeth Myers, abogada y académica, y Nancy Huff, presidenta de la ONG estadounidense "Teach the Children International", así como Ghalla Bahiya, vicepresidente de la región de Dajla Ued Eddahab, y Mohamed Abba, vicepresidente de la región de Laayún Sakia El-Hamra.

En sus conclusiones, los panelistas afirmaron que Estados Unidos deberían oponerse a ciertos usos abusivos del derecho internacional y del principio de autodeterminación destinados a desestabilizar y fragmentar Estados soberanos.

Según el derecho internacional, el principio de autodeterminación no se aplica al territorio del Sáhara, que es geográfica e históricamente parte integrante y completa del Reino de Marruecos y comparte las mismas características étnicas, religiosas y culturales, argumentaron.

MAP: 13 Abril 2021