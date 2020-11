El paso de El Guerguerat está ahora completamente asegurado (Estado Mayor General de las FAR)

El paso de El Guerguerat entre Marruecos y Mauritania está ahora completamente asegurado, gracias al establecimiento de un cordón de seguridad por las Fuerzas Armadas Reales (FAR), conforme a las Altas Instrucciones de Su Majestad el Rey Mohammed VI, Jefe Supremo y Jefe del Estado Mayor General de las FAR, indicó, hoy viernes, un comunicado del Estado Mayor General de las FAR.

"Conforme a las Altas Instrucciones de Su Majestad el Rey, Jefe Supremo y Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales, una operación fue llevada a cabo, el 13 de noviembre de 2020, según claras reglas de intervención que estipulan evitar cualquier contacto con las personas civiles", reza el comunicado.

Durante esta operación, la milicia armada del polisario abrió fuego contra las Fuerzas Armadas Reales que, por su parte, devolvieron el fuego y obligaron a los milicianos a huir, sin registrar ningún daño humano, precisa la misma fuente, subrayando que esta operación fue efectuada a raíz del bloqueo por los milicianos del polisario de la carretera que cruza esta zona que une Marruecos y Mauritania.

"Tras enterarse de la intervención de las Fuerzas Armadas Reales, llevada a cabo en aplicación de las Altas Instrucciones de Su Majestad el Rey, que Dios Le asista, los milicianos del polisario incendiaron voluntariamente el campamento de tiendas de campaña que habían montado y huyeron en jeeps y camiones hacia el Este y el Sur, bajo la mirada de los observadores de la MINURSO", explica el comunicado.

"El cruce de El Guerguerat está ahora completamente asegurado por el establecimiento de un cordón de seguridad, que garantiza el flujo de bienes y personas a través del cruce entre los dos puestos fronterizos", concluye el comunicado.

MAP: 13 Noviembre 2020