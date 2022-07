Marruecos y Costa Rica están llamados a dar un nuevo impulso a su cooperación bilateral

Costa Rica y Marruecos, que tienen enormes potencialidades, están llamados a dar un nuevo impulso a su cooperación bilateral a todos los niveles, afirmó el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

En una entrevista concedida a la cadena de noticias marroquí M24 difundida el lunes, el presidente costarriqueño indicó que “lo único que hay que hacer es poner más esfuerzo a una relación que no solo en el campo diplomático ya es muy fuerte, sino en el campo cultural, político, económico, de exportaciones, de inversión y de turismo debería ser más fuerte”.

Rodrigo Chaves agregó que en el mundo moderno, tanto Marruecos como Costa Rica “son países que están modernizándose ya muy rápido”, precisando que “queremos establecer relaciones mutuas de interés”.

Poniendo de relieve las enormes potencialidades de los dos países en los ámbitos agrícola y turístico, el jefe de Estado costarriqueño enumeró, en el caso de Marruecos, el desierto, el Mediterráneo y la historia milenaria. En el caso de Costa Rica, Chaves destacó las montañas, las selvas y las playas tropicales, invitando a invertir en el turismo y viajar de un lugar a otro.

Igualmente, Chaves llamó a promover los intercambios comerciales y las inversiones entre los dos países. “Hay grupos turísticos en Marruecos que pueden invertir en Costa Rica. Además, seguir colaborando en la parte cultural y diplomática. Ganar-ganar en la cooperación sur-sur”, insistió.

En la misma línea, Chaves se congratuló de la acción común emprendida por Marruecos y Costa Rica “en el centro de desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es la organización para lograr las mejores políticas públicas en el mundo y compartirlas”.

El presidente costarriqueño recalcó que Marruecos podría ser para Costa Rica la puerta de entrada a África, que es un “continente del tamaño casi de China o de India”, al igual que Costa Rica podría ser, para Marruecos, la puerta de entrada a las Américas.

A este respecto, Chaves explicó que “Costa Rica tiene tratado de libre comercio con casi todos los países de la región, particularmente México, Estados Unidos, y Canadá”, lo que permitiría a los operadores económicos marroquíes exportar sus productos a estos países “sin tarifas de importación, directo a esos mercados con acceso preferencial”.

El presidente de Costa Rica elogia el liderazgo "muy fuerte" de SM el Rey

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, saludó "el liderazgo muy fuerte de Su Majestad el Rey Mohammed VI" que ha permitido a Marruecos consolidar los valores de la democracia y los derechos humanos.

En una entrevista concedida al canal de información marroquí M24 difundida el lunes, el jefe de Estado costarricense afirmó que el liderazgo del Soberano es "muy fuerte" en el ámbito de la consolidación de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente, destacando que estos valores son compartidos por Costa Rica y Marruecos, junto con sus países amigos en la Unión Europea, así como otros países democráticos de la región de las Américas.

Refiriéndose a la ceremonia de investidura en el pasado mes de mayo, Rodrigo Chaves dijo sentirse "muy honrado de que su Majestad el Rey haya enviado al jefe de Gobierno a Costa Rica" para representarlo en esta ceremonia, antes de añadir que ve “con muchísimo entusiasmo y esperanza” la posibilidad de que los dos países puedan ir adelante en el refuerzo de sus relaciones culturales y económicas y obrar juntos en el concierto de las naciones “avanzando nuestros intereses comunes, porque a pesar de que somos diferentes de geografía y ubicaciones, creo que nuestra amistad nos va a dar muchísimos beneficios”.

Rodrigo Chaves subrayó que “efectivamente Marruecos es un país muy grande, de una enorme historia. Me encanta la ciudad de Marrakech, la comida y todas estas cosas bellas que tienen”.

Agregó que Marruecos “es un país muy importante en la historia del mundo”, que comparte con Costa Rica “un amor profundo por el respeto de los derechos humanos y por ser un buen ciudadano mundial”.

El presidente de Costa Rica dirigió con este motivo “un saludo muy cordial al pueblo de Marruecos, sobre todo a Su Majestad el Rey Mohammed VI. Es un honor que Su Majestad el Rey me haya enviado felicitaciones debido a mi elección como presidente (…) Que Dios proteja a Su Majestad. Que Dios proteja a todo el pueblo de Marruecos especialmente que los bendiga con paz, prosperidad, trabajo y oportunidades porque ya de por sí tienen un país impresionante y que ustedes mismos logren generar esa prosperidad que el pueblo de Marruecos merece”.

Costa Rica apoya una solución pacífica a la cuestión del Sáhara en el marco de la integridad territorial del Reino

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, afirmó que su país apoya una solución pacífica a la cuestión del Sáhara marroquí en el marco de la integridad territorial del Reino.

En una entrevista concedida a la cadena de noticias marroquí M24 difundida el lunes, el presidente costarriqueño afirmó que su país llama a una solución “pacífica y diplomática para que haya integridad territorial para todos los países”.

En respuesta a una pregunta sobre la posición de Costa Rica en cuanto al diferendo alrededor del Sáhara marroquí, Rodrigo Chaves subrayó que su país “busca soluciones pacíficas a las disputas que puede haber en el mundo”, asegurando que “en el caso de Marruecos no vamos a hacer excepción”.

El jefe de Estado costarriqueño destacó en este contexto que Costa Rica “es el único país del mundo que no tiene ejército, no tiene Marina no tiene Infantería, no tiene fuerza aérea, no tiene fuerzas especiales. Nosotros no tenemos un solo buque de guerra, un solo tanque, un solo avión militar. Ni uno. Entonces Costa Rica es un país que ha sido ejemplo de cómo convivir pacíficamente con nuestros vecinos”.

En este sentido, sostuvo que “la marca Costa Rica es una marca valiosa, porque es un país que predica con el ejemplo”.

MAP: 26 Julio 2022