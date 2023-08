El Reino de Marruecos sigue de cerca la evolución de la situación en la República Gabonesa (Exteriores)

The Kingdom of Morocco is closely following developments in the Gabonese Republic, stressed the Ministry of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccan Expatriates on Wednesday.

El Reino de Marruecos sigue de cerca la evolución de la situación en la República Gabonesa, indicó, hoy miércoles, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero.



"El Reino de Marruecos subraya la importancia de preservar la estabilidad de este país hermano y la quietud de su población", indicó el ministerio en un comunicado.



El ministerio precisó que "Marruecos confía en la sabiduría de la nación gabonesa, de sus fuerzas vivas y de sus instituciones nacionales, para avanzar hacia una perspectiva que permita actuar en el interés superior del país, salvaguardar los logros alcanzados y responder a las aspiraciones del pueblo gabonés hermano".

MAP:30 August 2023