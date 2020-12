Es hora de que la Política Europea de Vecindad evolucione (Bourita)

La política europea de vecindad (PEV) debe evolucionar para trascender la lógica financiera pura y rehabilitar sus principios rectores, a saber, la diferenciación, la complementariedad, la solidaridad, la apropiación y el "more for more", subrayó, hoy martes en Rabat, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, Nasser Bourita.

El ministro, en su intervención durante una rueda de prensa conjunta con el Comisario de Ampliación y Política Europea de Vecindad, Oliver Varhelyi, precisó que la PEV sigue siendo pertinente 17 años después de su lanzamiento, pero que también es hora de que evolucione, especialmente para trascender la lógica financiera pura, para concentrarse en el horizonte del "todo menos las instituciones" y rehabilitar sus principios rectores, a saber, la diferenciación, la complementariedad, la solidaridad, la apropiación y el "more for more".

La Política Europea de Vecindad debe ser también una orientacion para todas las estructuras de la UE, implicar más a los países del Sur en el "decisión Shaping" que les afecta y crear sinergias con los marcos bilaterales, regionales y bicontinentales (UpM, 5+5 y UE-África en particular).

En el aspecto estrictamente bilateral, el ministro reafirmó el compromiso de Marruecos de consolidar una asociación Marruecos-UE "sólida, innovadora y permanente".

"La asociación entre Marruecos y la UE está mejor, es más reactiva, más pragmática y en sintonía con los desafíos del momento", dijo, destacando que Su Majestad el Rey Mohammed VI vela por la calidad de esta asociación y desea que sea permanente, inscrita en un enfoque de calidad, claridad y ambición.

Felicitándose de la visita de Varhelyi a Marruecos, su primera visita a un país vecino, Bourita subrayó que sus entrevistas con el Comisario europeo han sido ricas, amistosas y fructíferas sobre el futuro de las relaciones bilaterales, en un contexto de la revisión en curso de la Política Europea de Vecindad.

"Nuestra asociación se caracteriza también por la solidaridad que la impregna y que va en los dos sentidos. Se manifestó claramente en nuestra respuesta a los desafíos planteados por la pandemia del COVID-19, ya sea mediante la movilización de los sectores productivos marroquíes en apoyo de las cadenas de valor europeas, o la movilización de fondos europeos en apoyo de los esfuerzos de Marruecos, destacó.

Para Bourita esta Asociación comenzó a desplegarse efectivamente a través de cuatro espacios homogéneos: Política y seguridad, Económica y Social, Conocimientos compartidos y Valores compartidos. También se desarrolla en torno a dos ejes transversales, dedicados al medio ambiente y a la migración.

Tras subrayar el carácter innovador del enfoque adoptado, junto con el responsable europeo, para acelerar el despliegue de esta Asociación renovada, Bourita se congratuló del compromiso de ambas partes para identificar sectores innovadores y prioritarios, capaces de contribuir al despliegue del Plan de Recuperación deseado por Su Majestad el Rey.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero se reunió, el mismo día, con la Comisaria europea de Asuntos del Interior, Ylva Johansson, de visita a Marruecos con su homólogo Oliver Varhelyi.

MAP: 01 Diciembre 2020