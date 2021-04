Las relaciones entre Marruecos y EE.UU. se basan en constantes en las que se entrecruzan varias dimensiones (Académico)

El profesor de Derecho Internacional en la Universidad Mohammed V de Rabat, Tajeddine Houssaini, afirmó que las relaciones marroquíes-estadounidenses se basan en fundamentos sólidos, en los que se entrecruzan las dimensiones histórica, política y económica, susceptibles de anticipar el futuro y ampliar las perspectivas.

En su intervención en el Policy Center for the New South (PCNS) en el marco del programa semanal "Los martes de PCNS", el Houssaini pasó revista a las etapas históricas decisivas de las relaciones entre los dos países, señalando que Marruecos fue el primer país en reconocer en 1977 la independencia de los Estados Unidos de América durante la época del sultán Sidi Mohammed ben Abdallah.

Este reconocimiento no fue un hecho aislado en el curso de las relaciones marroquíes-estadounidenses, ya que diez años después se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre ambos países, como piedra angular del marco de las relaciones bilaterales, prosiguió el académico.

Asimismo, Houssaini precisó que el desarrollo de las relaciones bilaterales "no se basa en el reconocimiento de una parte en su enfrentamiento con otra, sino en las relaciones de cooperación que reconocen a los Estados Unidos de América como Estado y en la protección de su integridad territorial".

Además, Houssaini indicó que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se congratuló del reconocimiento por el Reino de los Estados Unidos de América durante una visita a Marruecos en 2014, señalando que lo mismo se repitió con el ex presidente Donald Trump en el decreto de reconocimiento de la marroquidad del Sáhara marroquí.

Independientemente de la diferencia en los medios de trabajo entre los partidos demócrata y republicano, la esencia permanece constante y "consiste en la protección de los intereses estadounidenses en primer lugar", afirmó el universitario.

Tras afirmar que la decisión de los Estados Unidos de reconocer la marroquidad del Sáhara no está en contradicción con la Carta de las Naciones Unidas ni con el tratamiento del expediente por el Consejo de Seguridad y el secretario general, el profesor de derecho internacional señaló que el Consejo de Seguridad considera desde 2007 la propuesta marroquí de autonomía en las provincias del sur del Reino como una solución seria, creíble y realista y llama en sus decisiones a una solución política basada en las negociaciones, así como refuta la cuestión del referéndum que fue abandonada.

Houssaini considera que la decisión estadounidense confirma la nueva dinámica del Consejo de Seguridad en su enfoque del conflicto, y subraya que "constituye un punto de inflexión fundamental en la resolución de este asunto para poner fin a este conflicto que dura desde más de cuatro décadas".

MAP: 30 Marzo 2021