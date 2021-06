Loulichki espera que el ejecutivo europeo evite cualquier acción que pueda complicar el diferendo marroquí-español

El ex embajador del Reino ante las Naciones Unidas, Mohammed Loulichki, y senior fellow del Policy Center for the New South (PCNS) expresó su esperanza de que el ejecutivo europeo evite cualquier acción que pueda complicar el diferendo marroquí-español.

"Es de esperar que el ejecutivo europeo pueda, a pesar del carácter no vinculante de la resolución, emprender en los próximos días iniciativas que contribuyan a renovar el diálogo, a restaurar la confianza entre Marruecos y España y a evitar cualquier acción o postura que pueda agravar el ambiente o complicar aún más el diferendo bilateral", dijo Loulichki en un artículo publicado por el diario digital "Quid.ma".

"Una crisis como la que atraviesan hoy las relaciones entre Marruecos y España no puede resolverse con declaraciones y aclaraciones", insistió el ex diplomático marroquí, en alusión a la resolución hostil adoptada por el Parlamento Europeo contra Marruecos.

Así, considera que esta resolución corre el riesgo, por sus consecuencias políticas y diplomáticas, de incidir negativamente y a largo plazo en las relaciones entre Marruecos y España y de limitar las ambiciones vinculadas en ambas orillas del Mediterráneo al refuerzo de la asociación entre las dos orillas occidentales del Mediterráneo.

Para el senior fellow del PCNS, la resolución de esta crisis pasa por una explicación franca y directa entre los dos reinos, en el marco de un diálogo sereno y responsable que aborde el conjunto del contencioso entre los dos vecinos y conduzca a un relanzamiento de la cooperación bilateral sobre bases sanas, equitativas y en el respeto mutuo que debe prevalecer siempre entre dos Estados soberanos e iguales.

"Esto requiere, sobre todo, un cambio de mentalidad y de percepción por parte de España y de Europa que pueda contribuir al establecimiento de nuevas relaciones basadas en el reconocimiento y el respeto de la historia, la identidad y los intereses superiores del socio marroquí", añadió.

MAP: 16 Junio 2021