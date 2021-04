Marruecos: La velocidad de la recuperación económica depende de la vacunación (FMI)

La velocidad de la recuperación económica de Marruecos depende del éxito de la operación de vacunación contra el Covid-19, declaró, el lunes, el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Marruecos, Roberto Cardarelli.

"Marruecos ha demostrado agilidad en la adquisición y distribución de vacunas a su población, erigiéndose en un ejemplo a nivel mundial en materia de vacunación", aseguró Cardarelli durante un webinario sobre "las previsiones económicas mundiales: ¿qué perspectivas para Marruecos y la región MENA?

El responsable del FMI precisó que los signos de recuperación son visibles en las exportaciones, que crecieron, y en el sector industrial, que creó unos 80.000 puestos de trabajo en el cuarto trimestre del año 2020, añadiendo que el sector de los servicios, especialmente el turismo, depende en gran medida del progreso de la vacunación.

Según las proyecciones del FMI, la recuperación de Marruecos debería comenzar lentamente a niveles similares a los de la región del Norte de África y Oriente Medio (MENA), subrayó Cardarelli, explicando que el gran peso del turismo en Marruecos afecta a la recuperación económica.

También advirtió del aumento de las necesidades de financiación expresadas por el Tesoro, que puede repercutir en la disponibilidad de financiación para el sector privado, afirmando que la sostenibilidad de la deuda no corre ningún riesgo.

Organizada por el Policy Center for the New South (PCNS) y el FMI, este encuentro virtual fue una oportunidad para destacar las conclusiones del primer capítulo sobre las perspectivas de la economía mundial, la situación económica global así como las perspectivas económicas regionales del último informe del FMI publicado en abril de 2021.

MAP: 19 Abril 2021