Tensiones en el sur del Mediterráneo: periodistas marroquíes llaman a la UE a actuar ante las "acciones aventureras" de los generales de Argel

Una pléyade de periodistas marroquíes llamaron, hoy martes, a la Unión Europea (UE) a actuar rápidamente para remediar el clima de tensión duradera que se instaló en el sur del Mediterráneo tras las "acciones aventureras" de los generales de Argel, que un día acabarán incendiando todo el Mediterráneo.

El último episodio de esta “huida hacia adelante” practicada por el régimen de los generales para garantizar su permanencia y su supervivencia, es una campaña mediática incendiaria que ataca, de manera indigna y abyecta, al Reino de Marruecos y a sus símbolos sagrados, que prolonga y despliega, a través de algunos medios de comunicación de servicio, provocaciones y agitaciones militares en las zonas fronterizas del Este y del Sudoeste, subrayan los firmantes de una petición, de la que la MAP recibió una copia.

Esta situación se enmarca en la cultura del conflicto y no puede sino preocupar por las condiciones de estabilidad, paz y seguridad en el Magreb y en el sur del Mediterráneo, advierten los autores del llamamiento, considerando que toda dilación por parte de la UE, "cuya responsabilidad está comprometida hacia el Mediterráneo", corre el riesgo de "seguir el juego de los viejos generales argelinos, aferrados a la renta del gas y adeptos de la política de tierra quemada".

Esta huida hacia adelante de un régimen militar argelino desesperado, cuyo poder se acaba, amenaza con incendiar la región del sur del Mediterráneo y llevarla a una espiral de violencia sin fin de la que ni el Norte ni el Sur saldrán indemnes, sostiene el llamamiento, recordando que este régimen está deslegitimado, por sus responsabilidades, por una amplia dinámica social de protesta movilizada en torno a un nuevo orden y un sistema fundacional del Estado de derecho, de las libertades y de la democracia.

"Se trata de acabar con el expolio de la independencia y la confiscación de los recursos nacionales. También del fundamento y la articulación de un nuevo proyecto de sociedad basado en un marco de referencia de libertad, justicia social y ciudadanía plena, que garantice la dignidad, el progreso social y el bienestar de todos", añaden los firmantes del llamamiento.

Los viejos generales en el poder en Argelia desde 1962, que saquearon la independencia del país y confiscaron sus recursos en una depredación generalizada, eligieron la opción de la guerra para desviar la atención de los argelinos de los verdaderos problemas del país, observa el texto, recalcando que "el pueblo argelino exige hoy una autodeterminación para la instauración de un Estado civil, una verdadera democracia y una clase política autónoma y responsable".

Son elementos necesarios para una sociedad civil activa, una economía libre y transparente, una diversidad cultural que respete las diferencias y una política de vecindad magrebí esperanzadora, prosiguen los firmantes del documento.

Asimismo, subrayan que "si el plan de autonomía bajo soberanía marroquí es considerado por todos como una solución creíble, duradera y justa para cerrar, bajo la égida de la ONU, la cuestión del Sáhara marroquí, es urgente entonces que la Unión Europea reconozca a su vez, al igual que los Estados Unidos, la soberanía marroquí sobre su Sáhara para lanzar concretamente las negociaciones sobre esta autonomía y marcar el fin de este estado de guerra que dura desde hace 45 años".

Este llamamiento a la razón y a la responsabilidad en el sur del Mediterráneo fue firmado por el periodista, presidente de la Federación Marroquí de Medios de Comunicación (FMM) Kamal Lahlou, el periodista, profesor universitario Mustapha Sehimi, el periodista-escritor, ex presidente de la Federación Marroquí de Editores de Periódicos (FMEJ), presidente de la Hermandad de los Compañeros de Gutenberg y director general de la Agencia Marroquí de Noticias, Khalil Hachimi Idrissi, y la periodista, ex presidenta de la FMEJ, directora de Reporter, Bahia Amrani.

También lo firmaron la periodista, fundadora del grupo Eco-Media, ex redactora jefe de L’Economiste, Nadia Salah, la periodista, ex directora general adjunta de 2M, asesora en comunicación, Samira Sitail, la periodista, miembro del Consejo Nacional de Prensa, Touria Souaf, y el periodista, ex miembro de la HACA y presidente del Comité Internacional de Apoyo al Pueblo Palestino, que depende de la Organización de Solidaridad Afroasiática, Talaa Saoud Al Atlassi.

El periodista, miembro del Consejo Nacional de Prensa, presidente de la Federación Marroquí de Editores de Periódicos (FMEJ), Noureddine Miftah, el profesor universitario, fundador del Grupo Eco-media, miembro del Consejo Nacional de Prensa, presidente de la Asociación Marroquí de Medios de Comunicación (AMM), Abdelmoneim Dilami, el periodista, presidente del Consejo Nacional de Prensa, Younes Mjahed, el periodista, ex miembro de la HACA, director de quid.ma, Naim Kamal, el periodista, miembro del Consejo Nacional de Prensa, presidente de OJD Marruecos, Mohamed Selhami, el periodista, fundador de SAPRESSE, presidente de Promopresse, Mohamed Berrada, y el periodista, fundador de Al Ahdath Al Maghribia, Mohamed El Brini, también firmaron este documento.

MAP: 16 Febrero 2021