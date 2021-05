Acheminement des aides humanitaires marocaines à la Bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah

Sur Très hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, les aides humanitaires d'urgence destinées aux Palestiniens ont été acheminées mercredi vers la bande de gaza via le poste frontalier de Rafah.

Ces aides humanitaires ont été remises par l'ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Tazi, au représentant du ministère palestinien de la Santé, Fathi Abou Warda.

A cette occasion, le responsable palestinien a exprimé son estime et sa gratitude à SM le Roi pour Son soutien continu à la cause palestinienne et Sa défense du droit légitime des Palestiniens à l'établissement d'un État indépendant.

Il a également transmis les salutations et la reconnaissance de l'Autorité palestinienne au Souverain et au Maroc pour cette initiative qui allégera les souffrances du peuple palestinien, évoquant l'impact positif de cette sollicitude royale sur les Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza qui vivent dans des conditions difficiles dans le cadre de l'escalade des tensions.

Mardi, deux avions des Forces Armées Royales (FAR) transportant 20 tonnes de ces aides ont atterri à l'aéroport de la Base aérienne est du Caire, en Égypte.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la poursuite du pont aérien mis en place par le Royaume avec l'arrivée, dimanche à Amman en Jordanie, de deux avions militaires transportant une aide humanitaire constituée de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures. Une aide qui sera acheminée aux territoires palestiniens par des camions à travers le pont frontalier entre la Jordanie et la Palestine.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Constituée de 40 tonnes, cette aide humanitaire est composée de produits alimentaires de première nécessité (30 tonnes), de médicaments de soins d’urgence et de couvertures (10 tonnes).

Cette Décision Royale s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la Cause palestinienne juste et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien frère.

Le Royaume du Maroc avait dénoncé, dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés et dont la poursuite ne mène qu’à creuser le fossé, exacerber les rancœurs et éloigner d’autant les chances de paix dans la région.

Le Royaume du Maroc, qui place la cause palestinienne au sommet de ses préoccupations, reste fidèle à son attachement à la réalisation de la solution des deux États, vivant côte-à-côte dans la paix et la sécurité, passant par la création d’un État palestinien dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est pour capitale.

Envoyé spécial : Abdelkarim AKARKAB

(MAP-19/05/2021)