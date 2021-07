Aïd al-Adha : l'état de santé du cheptel au niveau national est bon

L'état de santé du cheptel destiné à l'abattage à l'occasion de l'Aid al-Adha au niveau national est bon et les contrôles vétérinaires n'ont révélé aucune maladie infectieuse au sein des ovins et caprins identifiés, a affirmé, lundi, le président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires (CNOV), Badre Tnacheri Ouazzani.

L'Ordre national des vétérinaires a mobilisé quelque 500 vétérinaires du secteur public et 1.200 du secteur privé, pour que cette fête religieuse se passe dans les meilleures conditions et éviter que des incidents tel que la putréfaction des carcasses ne se reproduisent, a expliqué M. Ouazzani qui était l'invité de l'émission matinale de la Radio d'information marocaine (RIM RADIO). À cet égard, a-t-il expliqué, l'Ordre avait tôt invité les éleveurs du cheptel destiné à l'abattage à s'enregistrer auprès des services vétérinaires, qui procèdent à la numérotation du bétail de façon à permettre son traçage et son identification en cas d'incidents.

L'Ordre des vétérinaires, a ajouté M. Ouazzani, encadre au quotidien les éleveurs en ce qui concerne l'alimentation et les médicaments autorisés pour le cheptel destiné à l'battage à l'occasion de l'Aid al-Adha, outre des visites d'inspection sur le terrain destinées à prélever des échantillons sur les eaux et aliments utilisés, notant que ces analyses de laboratoire visent à lutter contre toute forme de fraude sur le bétail destiné à l'battage.

A cette occasion, le président du CNOV a fait part d'une panoplie de mesures et conseils, insistant tout particulièrement sur la nécessité pour les citoyens de recourir au cheptel portant un numéro de série placé par les services vétérinaires compétents.

Il a également souligné l'impératif de respecter les mesures de sécurité sanitaire pendant la période de l'Aïd, qui intervient dans un contexte marqué par la crise du Covid-19 et une chaleur élevée, et de garder le numéro de série, à consulter en cas de besoin.

(MAP-)