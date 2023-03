Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille a lancé, jeudi, un appel à projets au profit des associations pour l'année 2023.

Cet appel à projets, ouvert jusqu'au 21 avril, intervient en application des Hautes Orientations Royales appelant à la promotion de la condition de la femme, de l'enfance et de la famille, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du programme gouvernemental 2021-2026, notamment dans son volet lié au renforcement des piliers de l'État social, de manière à garantir la protection des citoyens, à préserver leur dignité et à répondre à leurs besoins, souligne le ministère dans un communiqué.



Il concerne ainsi les projets soumis par les associations dans l'un des cinq domaines : le soutien à la création d'espaces "Jissr Al Ossra", la promotion des services de parentalité positive, le développement des services de médiation familiale, la création d'unités de protection de l'enfance, et le soutien aux centres d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violence.



Le ministère aspire, à travers l'appui aux projets portés par les associations, à améliorer leur performance et à valoriser leurs rôles d'acteur principal en matière d'action sociale, à consacrer une politique de proximité auprès des citoyens, à développer de nouveaux services pour accompagner et soutenir les familles et renforcer leur rôle dans le processus de socialisation, à assurer la protection des femmes et des enfants contre les diverses formes de violence, à consolider le lien social entre les générations et le système de valeurs, et à favoriser la contribution de la famille au processus de développement.



L'appel à projets associatifs s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Green Inclusive Smart Social Regeneration (GISSR) du ministère qui repose sur trois piliers : un environnement social intelligent et inclusif; égalité, autonomisation et leadership; et la famille comme système de valeurs et durabilité, ainsi que sur six leviers : digitalisation, convergence, qualité, innovation sociale, déploiement territorial et partenariat avec les acteurs concernés ou intéressés par l'action sociale.



Le formulaire et les documents concernant l'appel à projets, ainsi que les détails liés à chacun des domaines d'appui précités peuvent être consultés ou téléchargés sur les sites internet du pôle social et le portail de partenariat avec les associations de la société civile : www.ads.ma, www.charaka-association.ma, www.entraide.ma ou www.social.gov.ma.



Les associations peuvent aussi prendre contact directement avec les coordinations régionales ou les délégations provinciales de l'Entraide nationale, conclut le communiqué.

