Ben Slimane: M. Ben Abdelkader visite le chantier de construction de la section de la justice de la famille du tribunal de première instance

Le ministre de la Justice Mohamed Ben Abdelkader a effectué, mercredi, une visite au chantier de construction de la section de la justice de la famille relevant du tribunal de première instance de Ben Slimane dont les travaux ont démarré en été 2020.

Lors de cette visite, qui a eu lieu en présence de plusieurs responsables du corps de la justice, le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de cette structure qui s'inscrit dans le cadre des efforts visant à promouvoir ce département judiciaire et rapprocher l'administration des justiciables.

Dans ce contexte, le directeur provincial du ministère de la justice près de la cour d'appel de Casablanca, Said Charki, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que le coût global de ce projet, qui s'étend sur une superficie de 7600 m2, s'élève à plus de 22 millions dh. Quant à la durée de réalisation du projet, elle est fixée à 13 mois, a-t-il ajouté, précisant que le taux d'avancement des travaux est de 13 pc.



Le projet comprend 4 niveaux dont un sous-sol consacré aux archives et imprimés, un rez-de-chaussée avec deux salles d'audience et des bureaux, alors que le premier étage comprend des bureaux d'ordre et du parquet. Quant au 2ème étage, il comprend deux bureaux des responsables de la section de la justice de la famille et du procureur adjoint du Roi responsable du centre.



Pour sa part, le président du tribunal de première instance de Ben Slimane Abdelhak Belakouch, a souligné que le projet s'inscrit dans le cadre de la politique publique du gouvernement pour ce qui est du rapprochement de la justice des citoyens, estimant que les affaires familiales sont en hausse et qu'elles doivent bénéficier d'un grand intérêt.



La visite du ministre s'inscrit dans la dynamique du ministère pour la promotion du secteur de la justice et l'accompagnement des chantiers ouverts visant à rapprocher l'administration des citoyens et améliorer les conditions de travail des cadres judiciaires, a-t-il dit, rappelant les visites précédentes effectuées dans plusieurs régions et provinces du Royaume, pour assurer un bon déroulement de l'ensemble des projets.

(MAP-26/11/2020)