Béni Mellal: Amzazi préside une rencontre de coordination régionale sur les chantiers du système éducatif

Le ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, a présidé, samedi à Béni Mellal, une rencontre de coordination et de suivi des projets programmés aux niveaux régional et provincial dans le cadre de la loi-cadre relative au système éducatif.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 relative à la réforme du système de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, vise à faire le point sur l’état d’avancement des projets en cours aux niveaux régional et provincial.



A cette occasion, M. Amzazi a souligné l’importance de l’organisation des rencontres régionales de coordination en vue de s’informer de la cadence de réalisation des projets inscrits dans le cadre de la loi 51-17 et de dresser un bilan d’étape pour identifier les points forts à développer et les lacunes à combler ainsi que les moyens à même de mobiliser l’ensemble des intervenants et partenaires en vue de promouvoir le système éducatif national.



Le ministre a en outre appelé à poursuivre les efforts pour atteindre les objectifs escomptés dans les délais impartis eu égard à l’importance de la contribution du système éducatif en matière de développement socio-économique et humain.



Pour sa part, le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de la région Béni Mellal-Khénifra a donné un exposé détaillé sur l’état d’avancement des projets stratégiques ouverts dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre 51-17 ainsi que l’application du plan d’action de l’AREF au titre de l’année 2021.



Ont pris part à cette rencontre, qui s’est tenue au sein du siège de l’AREF Béni Mellal-Khénifra, notamment les secrétaires généraux des départements de l’éducation nationale et de la formation professionnelle, les directeurs provinciaux, et les chefs de projets régionaux.



Cette première rencontre marque le lancement des rencontres régionales de coordination qui se tiendront au niveau des autres académies régionales de l’éducation et de la formation à travers le pays.

MAP: 21/02/2021