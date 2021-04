Béni Mellal-Khénifra : Lancement du projet "Déploiement des Politiques Migratoires" dans la région

Le projet "Déploiement des Politiques Migratoires au niveau régional : DEPOMI" a été, lancé, vendredi dans la région Béni Mellal-Khénifra, lors d'une cérémonie présidée par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, Chargée des Marocains Résidant à l'Etranger (MRE), Nezha El Ouafi.

L’objectif de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre au niveau régional de la Stratégie Nationale en faveur des Marocains Résidant à l'Etranger et la Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile, est d’établir des canaux de communication entre les Marocains résidant à l’étranger et les collectivités territoriales afin de promouvoir un développement solidaire basé sur l’expertise et les compétences des MRE et les expériences territoriales.

MAP: 09/04/2021