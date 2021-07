Célébration à Rabat des 45 ans d'existence de l'UNFPA au Maroc

Le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a célébré, vendredi, ses 45 ans d’existence au Maroc, un événement qui s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la population.

Cette célébration organisée dans un grand palace de Rabat, en présence des partenaires institutionnels, des représentants de la société civile et des organismes de la coopération internationale, a été l’occasion de passer en revue les principales réalisations du Royaume sur le registre de la population et du développement depuis 1975.



Se félicitant des progrès accumulés par le Maroc en la matière, le représentant du FNUAP-Maroc, Luis Mora, a souligné que le pays a réussi à diminuer considérablement le taux de la pauvreté multidimensionnelle et celui de mortalité maternelle.



"Il y a eu tout un processus depuis les années 2000 appuyé par les Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en ce qui concerne l’autonomisation des femmes et des jeunes", a ajouté M. Mora dans une déclaration à la presse en marge de cet événement, notant qu’il s’agit de célébrer toutes ces réalisations mais aussi de mener des réflexions sur les moyens d’accompagner la mise en place du nouveau modèle de développement (NMD), dans le cadre du nouveau partenariat Maroc-FNUAP pour la période 2022-2026.



Dans un message vidéo, le directeur régional du bureau de l’UNFPA pour les pays arabes, Luay Shabaneh, s’est réjoui du lancement par le Maroc du NMD, "qui répond à ses aspirations et à celles de sa jeunesse", exprimant le souhait de pouvoir partager cette expérience avec d’autres pays de la région.



Il s’est également félicité de la qualité du "partenariat solide" entre le Royaume et le Fonds, appelant à poursuivre la coopération entre les deux parties de façon à faire du Maroc une plateforme de l’innovation et de l’excellence.



Les participants à cet événement ont apporté leurs témoignages sur l’historique de la coopération qui lie le Maroc et l’UNFPA, mettant un accent particulier sur les principales contributions du Fonds durant ces 45 années de travail conjoint.



Ils ont insisté sur l’engagement du Fonds en faveur du développement de la population marocaine, en appui aux orientations prioritaires du pays en la matière, indiquant que depuis 1975, le FNUAP apporte son soutien au Maroc pour la réduction de la mortalité maternelle, le renforcement des services de planification familiale, la santé maternelle et la santé sexuelle et reproductive, l’égalité des sexes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, ainsi que l’appui à la jeunesse.



Saluant les résultats obtenus et les actions entreprises par le Fonds dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, notamment à travers l’opération SALAMA, ils ont, d'autre part, noté l’apport du FNUAP en matière de production de données et de statistiques.



Dans ce sens, l'appui du Fonds s'est manifesté dans la mise en place de bases de données régionales, la production et l’analyse des données de l’état civil, ainsi que l’enquête sur la famille et celle de la migration réalisée par le HCP en 2018-2019.



Ont pris part à cette célébration, les représentants de plusieurs ministères, dont le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille, le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et le ministère de l’Éducation nationale.



L'événement a été également marqué par la participation de la Coordinatrice résidente du système des Nations Unies pour le développement au Maroc, le Secrétaire général du Haut-commissariat au plan, et des représentants de la Rabita Mohammadia des Oulémas et de l'Association marocaine de planification familiale.

(MAP-16/07/2021)