Conseil de gouvernement du jeudi 28 avril 2022

Le Maroc et l’Espagne s’acheminent à pas sûrs vers la mise en œuvre de leur déclaration conjointe

Le Maroc et l’Espagne s’acheminent à pas sûrs vers la mise en œuvre de l’ensemble des éléments contenus dans la déclaration conjointe, adoptée lors de la visite du chef du gouvernement espagnol au Maroc, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Porte-parole du gouvernement, M. Mustapha Baitas.

Lors d’un point de presse à l’issue de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement, tenue sous la présidence du chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, M. Baitas a indiqué que les relations maroco-espagnoles avancent sereinement depuis l’adoption de la déclaration conjointe, sur la voie de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions prévues dans cette déclaration et ce dans les délais fixés.

Le ministre a relevé que le secteur de l’énergie fait partie des axes principaux du partenariat stratégique entre les deux pays, soulignant la détermination du Maroc à accéder au marché de transformation du gaz naturel liquéfié, le Royaume ayant déjà émis des appels à manifestation d’intérêt à cet égard.

Le gouvernement s’attèle à garantir l’approvisionnement du Maroc en gaz naturel, selon une vision ayant pour finalité de mettre le Royaume à l’abri de tout nouveau soubresaut sur les marchés internationaux de l’énergie, a-t-il noté.

La déclaration conjointe, adoptée au terme des discussions entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a effectué une visite au Royaume le 7 avril courant, a annoncé l’ouverture d’une nouvelle page dans les relations entre les deux pays.

Selon cette déclaration, cette nouvelle étape répond à l’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à «inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays», et de Sa Majesté le Roi Felipe VI à «marcher ensemble pour matérialiser cette nouvelle relation». Elle correspond, également, à la volonté du Président du Gouvernement espagnol, S.E. Pedro Sánchez de «construire une relation sur des fondements plus solides».

Le texte a notamment évoqué la réactivation de la coopération sectorielle dans tous les domaines d’intérêt commun : économique, commercial, énergétique, industriel et culturel, entre autres.

Investissement: Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret relatif à la rationalisation de l'octroi des subventions directes de l'État

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret n° 2.22.234 portant application des dispositions de l'article 7 de la Loi de finances (LF) n° 76.21 pour l'année budgétaire 2022 relatives à la rationalisation de l'octroi des subventions directes de l'Etat en matière d’investissement.

Elaboré en concertation avec les départements ministériels concernés, ce texte vise à définir les modalités d'application des dispositions de l'article 7 de la LF n° 76.21, stipulant que pour bénéficier des subventions directes de l'Etat, dans le cadre du soutien à l'investissement, les personnes physiques et morales concernées doivent être en situation fiscale régulière vis-à-vis de leurs obligations de déclaration et de paiement des impôts, droits et taxes exigibles prévus par le code général des impôts, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue du Conseil.

Ce projet de décret, présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, vise également à la mise en place d'un mécanisme de consolidation des principes de gouvernance financière, qui exige le plein respect des obligations fiscales comme condition pour bénéficier des subventions accordées par le budget de l'Etat en matière d’investissement, a ajouté le ministre, notant que ce texte permettra aussi de jeter les bases d'une rationalisation des dépenses publiques en matière d’appui à l'investissement.

Le ministre a en outre précisé que les dispositions de ce projet déterminent la nature des subventions directes de l'État en matière d'investissement ainsi que les personnes physiques et morales concernées et non concernées par ces subventions.

Le Conseil de gouvernement adopte un projet de décret fixant la liste des métiers artistiques

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté le projet de décret N° 2.22.227 portant sur l'amendement du décret N° 2.18.546 promulgué le 24 août 2018, fixant la liste des métiers artistiques.

Présenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ce projet de décret vient modifier et remplacer la liste jointe au décret susmentionné, en ajoutant une série de métiers artistiques à la liste précitée et en transférant certains métiers d'un domaine à un autre, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d'un point de presse à l'issue de ce Conseil.

Ce projet a supprimé le tableau N° 3 relatif aux métiers des arts du spectacle, a précisé M. Baitas, notant qu’il a été procédé au transfert des métiers y contenu au tableau relatif aux métiers artistiques et techniques, en modifiant son numéro du 4 au 3, partant du fait que tous les métiers y contenu sont de véritables métiers techniques et pour que le décret des métiers artistiques soit en conformité avec les métiers prévus dans la loi n° 68.16 relative à l’artiste et aux métiers artistiques mise en application en vertu du Dahir n° 1.16.116 du 25 août 2016.

Le dialogue social avec les centrales syndicales «se déroule dans une atmosphère très constructive»

Le dialogue social avec les centrales syndicales "se déroule dans une atmosphère très constructive", a assuré, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Une fois disponibles, les données se rapportant à ce sujet seront divulguées, a souligné le ministre lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, en réponse à une question sur l'offre du gouvernement dans le cadre du dialogue social, à l'occasion de la fête du travail, célébrée le 1er mai. Il est à noter que les premiers rounds du dialogue social se sont tenus avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives les 24 et 25 février, dans le cadre de la volonté commune de lancer un dialogue social solidaire et responsable, en réponse à l'invitation du chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Hausse des prix du carburant: soutien supplémentaire exceptionnel aux professionnels du transport routier

Le gouvernement allouera un soutien exceptionnel supplémentaire aux professionnels du transport routier, pour faire face à la hausse des prix du carburant, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Un soutien supplémentaire sera accordé aux professionnels du transport qui ont bénéficié du soutien exceptionnel alloué par le gouvernement en raison de la hausse des prix du carburant, a souligné M. Baitas lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement,. Le ministre a expliqué que les prix des carburants n'ont pas encore baissé à un niveau qui permettrait d'arrêter cette subvention, qui vise à éviter toute perturbation du coût du transport pour les citoyens et des prix du transport des marchandises.

Un montant global de 344.176.600 dirhams a été dépensé au profit des professionnels du transport routier à la date du 21 avril 2022, dans le cadre de cet appui qui a touché environ 180.000 véhicules, rappelle-t-on.

Blé tendre : 3 MMDH de subventions depuis début 2022

La subvention allouée au blé tendre s'est élevée à près de 3 milliards de dirhams (MMDH), depuis le début de l'année 2022, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

"Aux seuls 4 premiers mois de l’année en cours, la subvention allouée au blé tendre totalisait 3 MMDH et ce, en vertu d’un accord conclu par le gouvernement avec les minoteries et les boulangeries, fixant le prix de cette matière première à 270 dirhams le quintal", a souligné M. Baitas lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement.

Le ministre a, dans ce cadre, précisé qu'au vu de la hausse remarquable des prix de cette substance sur les marchés internationaux, le gouvernement supporte désormais plus de 100 dirhams le quintal, contre 83 dirhams début janvier, après que le prix du quintal ait dépassé les 500 dirhams.

Concernant la hausse des prix du reste des produits de base, M. Baitas a fait savoir qu'il fallait faire une distinction entre le produit local dont le prix est toujours stable et les produits importés, qui sont soumises, a-t-il dit, aux fluctuations du marché international.

D’après lui, les mesures prises par le gouvernement en matière de limitation des exportations, de contrôle dans les points de vente en gros et de dialogue avec les professionnels, ont permis de réduire les prix d'un ensemble de produits de première nécessité, notamment les légumes, dont les prix sont actuellement stables et tendent même à diminuer.

D’autre part, a-t-il ajouté, les produits importés sont généralement soumis aux fluctuations du marché international, faisant observer, à cet égard, que le gouvernement s’engage à suivre de près les évolutions des prix de ces produits.

Le Gouvernement informé de la convention de la Haye sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille

Le Conseil du gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s'est informé de la Convention de la Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille et du projet de loi 26.22 y afférent, présenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Cette convention vise à assurer le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille à travers la mise en place d'un système global de coopération entre les États contractants, à permettre de présenter des demandes en vue d'obtenir des décisions en matière d'aliments, à assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'aliments et à requérir des mesures efficaces en vue de l'exécution rapide des décisions en matière d'aliments, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil.

Covid19: Prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 mai 2022

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a décidé de proroger la durée d'effet de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 mai 2022, dans le cadre des efforts déployés pour juguler la propagation de la pandémie de Covid-19.

Cette annonce a été faite par le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil.

Le Conseil de gouvernement approuve des propositions de nomination à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, M. Rachid El Khich a été nommé directeur des ressources, des affaires juridiques et des systèmes d’information et M. Hicham Chaoudri, directeur d'Investissement, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas lors d'un point de presse à l'issue de ce conseil. S’agissant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, M. Abdellatif Makram a été nommé Doyen de la Faculté des sciences de Tétouan et M. Mohamed El Arabi Karkab, Doyen de la Faculté Polydisciplinaire de Larache, a ajouté le ministre

MAP 28/04/2022