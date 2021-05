Coronavirus: 363 nouveaux cas, plus de 7,6 millions de personnes ont reçu leur première dose du vaccin

Un total de 363 nouveaux cas d'infection au coronavirus et de 293 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère de la Santé, soulignant que le nombre de personnes ayant reçu la première dose du vaccin a atteint 7.635.674.

Les personnes qui ont été complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) sont au nombre de 4.831.397, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de la Covid-19.



Ce nouveau bilan porte à 516.812 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé en mars 2020, tandis que le nombre des personnes rétablies est passé à 505.050, soit un taux de guérison de 97,7%.



A ce jour, le nombre total des décès est de 9.119, après l'enregistrement de 4 nouveaux cas, soit un taux de létalité de 1,8%. Ces décès ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (2), Rabat-Salé-Kénitra (1) et Darâa-Tafilalet (1).



Les nouvelles contaminations ont été recensées dans les régions de Casablanca-Settat (205), Rabat-Salé-Kenitra (48), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (28), Marrakech-Safi (27), Souss-Massa (21), Darâa-Tafilalet (14), Dakhla-Oued Eddahab (14), Laâyoune-Sakia El Hamra (3), l'Oriental (1), Beni Mellal-Khénifra (1) et Fès-Meknès (1).



Les cas actifs sont au nombre de 2.643, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 164, dont 5 placés sous intubation et 90 sous ventilation non invasive.

(MAP-22/05/2021)