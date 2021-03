Coup d'envoi du 8è salon international de l'agriculture de Doha avec la participation du Maroc

Le Coup d’envoi de la 8è édition du Salon international de l'agriculture de Doha a été donné, mardi dans la capitale qatarie, avec la participation de 35 pays dont le Maroc.

Le stand marocain qui a attiré l’attention de nombre de professionnels qataris et de pays participants, étale des produits agricoles diversifiés tels les agrumes, légumes et fruits, ce qui traduit la richesse de la production marocaine et le souci du Royaume de promouvoir et de diversifier le secteur.



Cet événement agricole qui se poursuit jusqu’au 27 courant, est organisé au Centre des expositions et des conférences de Doha sous format exceptionnel en raison des mesures restrictives édictées dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus.



L’édition 2021 a été inaugurée par le ministre des Municipalités et de l'Environnement de l'Etat du Qatar, Abdullah bin Turki Al Subaie, en présence notamment de personnalités qataries et internationales et d'ambassadeurs accrédités à Doha.



A cette occasion, le ministre qatari des Municipalités et de l'Environnement a souligné que le salon est organisé dans un contexte marqué par des mesures restrictives dictées par la pandémie de coronavirus, notant que cet événement, un lieu de rassemblement de sociétés internationales s’activant dans les domaines de l’agriculture et de l’environnement, permet aux acteurs du secteur agricole de découvrir les nouveaux équipements et produits.

MAP: 23/03/2021