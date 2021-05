Covid-19: Baisse de 29,8% des contaminations entre les 10 et 23 mai

Le nombre des cas d'infection au nouveau coronavirus (Covid-19) a enregistré une baisse de 29,8% durant la quinzaine allant du 10 au 23 mai courant, a indiqué le ministère de la Santé dans son bilan bimensuel sur la situation épidémiologique au Maroc, rendu public mardi.

Les cas actifs ont, eux aussi, connu une décrue de 31% pour s'établir à 2.595 cas, contre 3.878 durant la période située entre les 26 avril et 9 mai, a ajouté le bilan, présenté par le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la santé, Abdelkrim Meziane Bellefquih.



Des baisses ont été également enregistrées dans plusieurs autres indicateurs, notamment les décès (-7,7%), les cas critiques ou sévères (-16%, 187 contre 218) et les patients sous intubation (-50%).



En revanche, le taux de positivité a connu une légère hausse durant les deux dernières semaines, passant de 2,5% à 3,13%, une situation qui peut être expliquée par l'augmentation significative de ce taux au niveau de la région Casablanca-Settat (8,2%), alors qu'il a sensiblement chuté dans la région de Fès-Meknès (0,2%).



L'ensemble de ces indicateurs confirme l'amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, ce qui est de bon augure pour la poursuite de la campagne nationale de vaccination, à une cadence soutenue et ininterrompue, a assuré le même responsable, précisant que c'est la sixième semaine d'affilée que les contaminations restent sur un trend baissier.



Par ailleurs, il a indiqué, qu'au terme de la 17ème semaine de cette campagne, entamée le 28 janvier dernier, le nombre de personnes ayant reçu la première dose des vaccins anti-covid s'est élevé à 7.832.620 et celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) a atteint 4.875.332.



M. Bellefquih a également relevé la poursuite de l'acheminement des vaccins anti-Covid au cours de la quinzaine écoulée, affirmant que ces approvisionnements permettent aux autorités d'élargir progressivement les tranches d'âge pouvant en bénéficier.



En vue de préserver les acquis notables accomplis dans la campagne nationale de vaccination et au regard de l'amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume, le ministère de la Santé exhorte les citoyens à continuer à respecter les mesures de précaution et les dispositions préventives, afin d'endiguer la propagation du virus.

