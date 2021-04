Covid-19: baisse des cas positifs en deux semaines

Les cas d'infection au covid-19 ont baissé de 4,2 % pendant les deux dernières semaines au Maroc, a indiqué mardi à Rabat le chef de la division des maladies transmissibles à la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, Abdelkrim Meziane Bellefquih.

Présentant le bilan bimensuel de la situation épidémiologique dans le Royaume, le responsable a expliqué que cette baisse intervient après sept semaines de hausse consécutive, ce qui démontre l'efficacité des mesures préventives prises pour freiner la propagation du virus et leur respect par les citoyens.



Cette tendance baissière a concerné huit régions du Royaume, à savoir Fès-Meknès (-60%), Guelmim-Oued Noun (-50%), Béni Mellal-Khénifra (-35,5%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (-31,5%), Marrakech-Safi (-11%), Souss-Massa (-11%), Rabat-Salé-Kénitra (-8,3%), Casablanca-Settat (-6,5%) , a précisé M. Bellefquih, relevant qu'une augmentation a été enregistrée au niveau de quatre régions notamment Dakhla-Oued Eddahab (+135 %), Darâa-Tafilalet (+61,50%), Laâyoune-Sakia El Hamra (+44%) et l'Oriental (+25%).



Par ailleurs, les cas actifs s'inscrivent en hausse, passant de 4.736 cas il y a deux semaines à 5.109 jusqu'à lundi, soit une hausse de 8%, a-t-il relevé, ajoutant que les indicateurs ont enregistré jusqu'à lundi, une régression de 12,2% pour les cas critiques ou sévères admis aux unités de soins intensifs, passant ainsi de 444 cas à 390 cas.



Le même responsable a évoqué une légère baisse du taux d'incidence, passant de 10,8 cas par 100.000 habitants à 9,8 les deux semaines dernières.



Le taux de reproduction du virus a quant à lui connu une baisse significative soit 0,95 après avoir atteint ces dernières semaines des niveaux satisfaisants sous la barre de 1, a-t-il ajouté, notant que la courbe des décès enregistre une légère hausse (-4,4%).



Selon M. Bellefquih, les données sur la situation épidémiologique laissent présager une amélioration, appelant à plus de vigilance et au respect des mesures de prévention afin de préserver les acquis.



Par ailleurs, M. Bellefquih s'est félicité du bon déroulement de la campagne de vaccination anti-covid qui en est à sa 13ème semaine, affirmant la détermination du ministère à redoubler d'efforts pour s'approvisionner en quantités suffisantes de vaccins.



Dans ce cadre, le responsable a fait savoir que le Maroc a réceptionné lundi une nouvelle livraison du vaccin chinois "Sinopharm" et que la campagne nationale de vaccination sera élargie à la tranche d'âge entre 55 et 60 ans.

(MAP-27/04/2021)