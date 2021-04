Covid-19: Interdiction des déplacements nocturnes à l'échelle nationale de 20H00 à 06H00 à partir du 1er ramadan

Le gouvernement a décidé l'interdiction des déplacements nocturnes à l'échelle nationale de 20H00 à 06H00, à compter du 1er Ramadan 1442 de l'Hégire, sauf pour les cas exceptionnels, avec le maintien des différentes mesures préventives annoncées précédemment.

Un communiqué du gouvernement indique mercredi que cette décision intervient sur la base des recommandations de la Commission scientifique et technique au sujet de la nécessité de poursuivre la mise en œuvre des mesures nécessaires visant à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), essentiellement avec l'apparition de nouveaux variants dans le pays.



Elle s'inscrit également dans le cadre du renforcement des mesures de précaution prises pour préserver la santé des citoyennes et des citoyens, tient compte de la forte mobilité qui caractérise le tissu social marocain pendant le Ramadan et émane du souci que ce mois béni se déroule dans des conditions de santé appropriées, à la mesure de sa grande symbolique religieuse, selon le communiqué.



Le gouvernement salue l'esprit de responsabilité et la forte adhésion des citoyennes et des citoyens dans le respect des différentes mesures de prévention adoptées depuis l'annonce de l'état d'urgence sanitaire dans le Royaume, incitant tout un chacun à continuer les efforts consentis, veiller à prendre toutes les précautions nécessaires et à respecter les mesures prises, dans le but de préserver les importants acquis accomplis par le Maroc dans la lutte contre cette pandémie.

MAP: 07/04/2021