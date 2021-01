Covid-19 : Le Maroc reçoit la première livraison du vaccin chinois Sinopharm

Le Maroc a reçu ce mercredi la première livraison du vaccin chinois Sinopharm contre la Covid-19, a annoncé le ministère de la Santé.

Un deuxième avion a atterri à l'aéroport international Mohammed VI de Casablanca en provenance de la Chine avec à son bord la première livraison du vaccin produit par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm, en partenariat avec le laboratoire national chinois de biotechnologie, précise le ministère dans un communiqué.



Le département a souligné que l'acquisition de ce vaccin intervient en exécution des Hautes directives de SM le Roi Mohammed VI pour lancer une campagne de vaccination nationale à grande échelle en vue d'immuniser toutes les composantes du peuple marocaine et de réaliser une immunité collective permettant de réduire les cas de contamination et de décès dus à l'épidémie.



Le vaccin Sinopharm qui a obtenu l'autorisation des autorités sanitaires du pays d'origine a montré son efficacité en ce sens qu'il ne présente aucun effet secondaire potentiel, comme l'attestent les données pré-cliniques et cliniques, lui permettant ainsi d'obtenir l'autorisation du ministère marocain de la Santé après avis unanime de la Commission nationale de vaccination, rappelle le communiqué.



Les premières doses du vaccin réceptionnées seront distribuées ce mercredi sur l'ensemble des régions du Royaume après le parachèvement de toutes les procédures techniques requises.



Le Royaume du Maroc a acquis des quantités de vaccins suffisantes pour 33 millions de personnes (66 millions de doses). Il avait déjà reçu une première livraison du vaccin britannique AstraZeneca, fabriqué en Inde, qui a été distribué sur toutes les régions en prévision du lancement de la campagne nationale de vaccination.

MAP: 27/01/2021