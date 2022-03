Déclaration finale: Rabat, capitale de la coopération sud-sud

Le Forum du dialogue parlementaire des sénats et conseils équivalents d’Afrique, du monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes a proclamé la ville de Rabat capitale de la coopération sud-sud.

Dans la Déclaration finale du Forum, organisé vendredi par la Chambre des conseillers sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, les présidents et représentants des Sénats, Conseils de la Choura, Conseils similaires et Unions parlementaires régionales d’Afrique, du Monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes ont salué le leadership et le rôle pionnier du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, dans le lancement et la promotion d’initiatives de développement et de solidarité visant au renforcement de la coopération Sud-Sud.

Se réjouissant des résultats des contributions et des débats, ainsi que des études et des rapports présentés lors du forum, la Déclaration finale a souligné l’impératif de consolider la coordination, la coopération et la solidarité entre les pays d’Afrique, du Monde arabe, d’Amérique latine et des Caraïbes et de renforcer les mécanismes d’intégration régionale et les moyens de collaboration, particulièrement dans les domaines relatifs à la garantie de la souveraineté alimentaire, énergétique et sanitaire, l’échange commercial, le développement durable, la coordination et la concertation permanentes à travers des canaux institutionnels pérennes.

La Déclaration finale énonce de nombreuses recommandations dont l’établissement de partenariats mutuellement avantageux, et le lancement des dynamiques de projets de développement humain et social à travers l’accélération de la formulation de stratégies de coopération basées sur les valeurs de la solidarité, la justice et l’intérêt commun.

Il s’agit aussi de l’adoption de mécanismes efficaces et continus à même d’éradiquer la famine et d’assurer la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de de promouvoir l’agriculture durable, tout en encourageant les centres de recherche en lien avec la production des aliments et le développement de méthodes agricoles et tout ce qui permet de surmonter les effets résultant des changements climatiques, l’avancée du désert, la rareté de la pluviométrie, le stress hydrique entre autres effets des facteurs climatiques.

Le forum a appelé, dans ce cadre, à la mise en place d'”un mécanisme parlementaire de coopération et d’intégration économique”, constitué de représentants des parlements régionaux et continentaux, permettant de promouvoir l’innovation législative aux niveaux de la coopération sud-sud et de renforcer l’échange des meilleures pratiques, parallèlement à un travail pratique et accéléré pour présenter “une proposition de feuille de route intégrée de coopération” aux sommets des chefs d’Etat, d’institutions, d’organismes et conférences intergouvernementaux africains, arabes et latino-américains.

Il a aussi insisté sur le renforcement de l’action des gouvernements et des parlements afin de soutenir et de promouvoir le travail effectué par les agences internationales des Nations Unies, en partenariat avec tous les pays afin de réaliser les ODD.

Le Forum du dialogue parlementaire sud-sud, marqué par la présence de représentants des sénats de plus de 31 pays des trois groupes géopolitiques, se veut un mécanisme parlementaire et un espace de plaidoyer et d’exploration des nouveaux domaines de coopération multidimensionnelle, selon une logique de partenariat stratégique et de solidarité fondé sur la proximité et l’action participative efficace et effective.

MAP 04/03/2022