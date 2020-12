Signature d'un mémorandum d'entente entre le ministère de la Justice et l'Ordre des avocats de Khouribga

Un mémorandum d’entente a été signé, mercredi à Khouribga, entre le ministère de la Justice et l’Ordre des avocats près la Cour d’appel de Khouribga, portant sur la formation des avocats de la ville à l’utilisation de la plateforme d’échange électronique des avocats.

Ce mémorandum a été paraphé par le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Khouribga, Me Omar Said.

En vertu de cet accord, les deux parties s'engagent à mettre en place d’un cadre réglementaire afin d'assurer la formation des formateurs parmi les avocats relevant du barreau de Khouribga à l’utilisation de la plateforme d’échange par voie électronique initiée par le département de la Justice.



Dans le détail, le ministère s’engage à mobiliser ses experts et ingénieurs pour garantir une formation de qualité aux avocats du barreau de Khouribga. Il s'engage aussi à déployer tous les moyens nécessaires à la tenue de sessions de formation dédiées à l’utilisation de cette plateforme d’échange électronique élaborée par le département de la Justice.



L’Ordre des avocats près de la Cour d'appel de Khouribga s’engage, de son coté, à coordonner avec le ministère sur tout ce qui a trait à l’utilisation de cette plateforme par les avocats du barreau et à lui fournir une liste de formateurs qui devraient bénéficier des sessions de formation.



Dans une déclaration à la presse, M. Ben Abdelkader s'est félicité de la signature de ce mémorandum d’entente, ajoutant que le département de la Justice mobilisera l’ensemble de ses compétences, ingénieurs et experts afin d’initier les avocats de ce barreau à l’utilisation de cette plateforme qui constitue une avancée majeure sur la voie de la dématérialisation de la Justice au Royaume.



La signature de ce mémorandum s’inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour développer la profession de l'Avocat et la consolidation de ses rôles juridique et sociétal, a-t-il dit.



De son côté, le secrétaire général de l'Ordre des avocats de Khouribga, a fait part de la grande satisfaction de l’Ordre des avocats de Khouribga quant à la signature de ce mémorandum qui se veut un catalyseur de formation pour les avocats de la ville.



La signature de ce mémorandum est de nature à accompagner les chantiers de réforme de cette profession, notamment à travers la création des Instituts de formation professionnelle et continue des avocats dont la mission est de former notamment les avocats à l’utilisation de la plateforme d’échange électronique.



Avancée majeure du système judiciaire marocain, cette plateforme permet à tout avocat de disposer d’un bureau virtuel pour la gestion de ses dossiers, d'utiliser un compte sécurisé et d’enregistrer les requêtes et de présenter les mémoires et les différentes demandes. Elle ambitionne également de faciliter l'échange par voie électronique des documents entre les avocats et les tribunaux.

