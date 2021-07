Élections des chambres professionnelles: dépôt des candidatures du 23 au 27 juillet 2021

La période réservée au dépôt des candidatures pour les élections des membres des chambres professionnelles débutera le vendredi 23 juillet 2021 et se poursuivra jusqu'au 27 du même mois à 12H00, indique lundi un communiqué du ministre de l'intérieur.

Le communiqué ajoute que ce dépôt de candidatures concerne le scrutin relatif à l'élection des membres des chambres d'agriculture, du commerce, d'industrie et des services, de l'artisanat et des pêches maritimes, prévue le vendredi 6 août prochain conformément aux dispositions des deux décrets publiés le 12 mai 2021, fixant la date d'élection des membres des chambres professionnelles.



Concernant les chambres d'agriculture, les candidatures seront déposées sous forme de déclarations individuelles par chaque candidat en personne auprès de l'autorité administrative locale dont relève le siège de la circonscription électorale concernée, note le le communiqué.



S'agissant des chambres de commerce, d'industrie et des services, de l'artisanat et des pêches maritimes, les candidatures seront déposées, selon les cas, sous forme de listes de candidature ou déclarations individuelles de candidature par chaque candidat ou tête de chacune des listes, au siège de la préfecture, de la province, de la préfecture des arrondissements concernés ou de l'autorité administrative locale désignée à cet effet, précise le communiqué.



Les déclarations de candidature doivent répondre aux conditions et aux formalités telles que stipulées dans les dispositions de la loi en vigueur, souligne-t-on de même source.



Le ministre de l'Intérieur souligne que la campagne électorale au titre de l'élection des membres des chambres professionnelles débutera à la première heure de la journée du mercredi 28 juillet 2021 et prendra fin le jeudi 5 août 2021 à minuit.

(MAP-19/07/2021)