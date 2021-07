Elections: le président du Ministère public appelle à faciliter l'octroi de casiers judiciaires aux candidats

Le président du Ministère public a appelé les procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance à faciliter l'obtention du casier judiciaire pour les candidats aux élections.

Dans une circulaire, le président du Ministère public a, également, appelé à prendre toutes les dispositions permettant de recevoir les candidats dans de bonnes conditions et leur fournir ladite pièce dans les meilleurs délais, en assurant des permanences de 8h00 à 18h30 les jours de semaine et de 8h30 à 16h30 les samedi et dimanche.



Le responsable exhorte aussi les procureurs à offrir les facilités nécessaires pour ces candidats, en utilisant le dispositif informatique prévu à cette fin dans les tribunaux qui en disposent.

(MAP-21/07/2021)