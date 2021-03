Environ 40 cas du variant britannique de la Covid-19 détectés à Dakhla

Environ 40 cas du variant britannique du nouveau Coronavirus (Covid-19) ont été détectés à Dakhla, a annoncé lundi la directrice régionale de la Santé de Dakhla-Oued Eddahab, Salima Saâsaâ.

L'état de santé des personnes testées positives à ce variant est "stable" et ne suscite aucune inquiétude, a assuré Mme Saâsaâ dans une déclaration à la presse, soulignant que les patients sont soumis à l’isolement sanitaire.



Elle a ajouté que les patients et les personnes contacts sont traités conformément au protocole sanitaire en vigueur dans le Royaume. La directrice régionale de la Santé a également fait savoir qu’une batterie de mesures a été adoptée pour le dépistage précoce des cas de variants de la Covid-19 dans la région Dakhla-Oued Eddahab, dans le cadre du plan national de veille et de riposte au Coronavirus.



Il s'agit aussi de mettre à jour les mesures de prise en charge des cas de maladie, compte tenu de la situation épidémiologique aux niveaux national et mondial, a-t-elle noté.



Par ailleurs, elle a exhorté les citoyens à se conformer aux règles de prévention sanitaire en vigueur, dans un esprit de patriotisme et de responsabilité.

MAP: 29/03/2021