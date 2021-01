Errachidia : inauguration de l’extension du tribunal de première instance et du nouveau siège de la direction provinciale de la Justice

Le ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, a procédé jeudi à l’inauguration de l’extension du tribunal de première instance d’Errachidia et du nouveau siège de la sous-direction provinciale du ministère de la Justice, dans le cadre du programme visant le renforcement des structures judiciaires sur le plan national.

Le siège du tribunal de première instance, qui s’étale sur une superficie globale de 4.626 m2, dont 2.714 m2 couvertes, a fait l’objet de travaux d’extension et d’aménagement qui ont nécessité une enveloppe budgétaire globale de 22.792.000 de Dirhams.



Le siège de cette juridiction, qui compte une section de la justice de la famille, comprend désormais plusieurs dépendances, notamment des salles d’audience, d’attente, de réunion et pour les archives, des bureaux pour les responsables et les fonctionnaires, ainsi qu’un "front office" avec plusieurs guichets.



Le nouveau siège de la sous-direction provinciale du ministère de la Justice près la Cour d’appel d’Errachidia a été construit grâce à un investissement de 8.545.000 de Dirhams.



S’étalant sur une superficie totale de 1.515 m2, ces nouveaux locaux comportent plusieurs dépendances, dont un espace d’accueil, des salles d’attente, de réunion, de formation et pour les publications, un entrepôt et plusieurs bureaux pour les fonctionnaires.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Benabdelkader a souligné que sa visite à Errachidia a pour objet de s’enquérir des infrastructures du service public de la justice au niveau de cette circonscription judicaire.



Il a fait savoir que le projet d’extension et d’aménagement du tribunal de première instance d’Errachidia a porté sur la mise en place de nouvelles dépendances au sein du siège de cette juridiction, ainsi que sur l’aménagement et la restructuration d’autres services.



Le siège de ce tribunal, a poursuivi le ministre, compte désormais avec plusieurs bureaux pour les juges, les cadres du secrétariat-greffe et d’autres responsables judiciaires, ainsi qu’un espace pour les archives et des salles de réunion et d’audience, ainsi qu’avec un "front office".



M. Benabdelkader a relevé que les usagers peuvent accéder aux guichets du "front office" sans passer par l’espace réservé aux justiciables.



Il a fait observer que les nouvelles dépendances aménagées ou restructurées au sein du tribunal de première instance d’Errachidia permettent aux juges et aux fonctionnaires de la justice de travailler dans des conditions bonnes et adéquates.



Evoquant l’inauguration de la sous-direction provinciale du ministère de la Justice, dont la direction est assumée par une femme, M. Benabdelkader a souligné que la circonscription judiciaire de la Cour d’appel d’Errachidia se caractérise par une forte présence féminine aux postes de responsabilité, estimant qu’il s’agit d’un motif de fierté pour l’administration de la justice.



Le ministre, qui était accompagné notamment du secrétaire général de la wilaya de la région de Drâa-Tafilalet, Driss Dekkouj, et du premier président par intérim de la Cour d’appel d’Errachidia, a présidé la cérémonie de remise d'un wissam royal de mérite national de deuxième classe à un fonctionnaire de la justice.



Par la même occasion, M. Benabdelkader a tenu une réunion de travail avec des responsables de l’administration de la justice actifs au niveau de la circonscription judiciaire de la Cour d’appel d’Errachidia.

MAP: 14/01/2021