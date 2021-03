Génération Green: les filières agricoles appelées à entamer une nouvelle phase de développement

Les filières agricoles sont appelées à entamer une nouvelle phase de développement dans le cadre de la stratégie Génération Green 2020-2030, tout en capitalisant sur les réalisations du Plan Maroc Vert, ont souligné les participants à une rencontre tenue mardi à Rabat.

Les panélistes ayant animé une table-ronde sous le thème "La pérennité du développement agricole", ont fait observer à cet égard que de nouveaux challenges se profilent, notamment en termes de commercialisation, de distribution et de valorisation.



En effet, parmi les axes de développement, se trouvent la modernisation des chaînes de distribution, la mise à niveau des marchés de gros et des souks traditionnels et la mise en place de circuits courts tels que la distribution directe ainsi que les marchés digitaux, ont-ils noté à l'occasion d'un Symposium organisé par le Crédit Agricole du Maroc (CAM), sous la thématique "Génération Green : quel accompagnement par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM)?".



Les participants ont, en outre, souligné que l'export, au travers de la consolidation de la position du Maroc sur les marchés d'exportation traditionnels et la conquête de nouveaux marchés à fort potentiel porte également un enjeu de développement, notant que ce dernier passe notamment par la conformité de la production aux normes exigées à l’international et par l’optimisation des circuits logistiques.



Ils ont, dans ce sens, fait savoir que la traçabilité et la certification constituent également des enjeux de la durabilité avec comme axes d'amélioration, la modernisation des équipements et l’amélioration des processus de production, l’amélioration des conditions de travail (travail des enfants, discrimination salariale ou des femmes…), le respect de l’environnement (économie d’énergie et d’eau, valorisation et traitements des déchets…) et le commerce équitable et la juste répartition de la valeur ajoutée.



Après avoir mis en exergue le rôle de la digitalisation dans l'amélioration de la performance globale de tous les acteurs du secteur agricole ainsi que la sécurisation et la traçabilité des flux financiers les concernant, les participants n'ont pas manqué de préciser que la digitalisation contribue à mieux connecter les différentes parties prenantes, en leur permettant de générer plus de valeur ajoutée permettant également de dématérialiser les moyens de paiement, concourir à l’inclusion financière des petits producteurs et en simplifiant l'accès au conseil et à l'encadrement technique.



Et d'ajouter que le CAM est fortement mobilisé auprès de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur des filières agricoles, grâce à une offre diversifiée et adaptée, permettant de répondre aux besoins des différents acteurs du monde rural: développement de produits et packs spécifiques, digitalisation, accompagnement non financier…



Ont pris part à cette table ronde le directeur du développement des filières de production au sein du ministère de l'agriculture, Nabil Chaouki, le président de la filière aviculture (FISA) Youssef Alaoui, le président de la filière viandes rouges (FIVIAR) Mohamed Karimine, le président de la filière céréales (FIAC) Jamal Mhamdi, le président du directoire de Sonacos, Aziz Abdelali et la directrice du pôle accompagnement du développement agricole, Crédit Agricole du Maroc, Hanane Aajli.



Le Symposium a été organisé par le CAM en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, la Fédération des chambres d'agriculture du Maroc et la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Clôturant un cycle de rencontres entre les différents opérateurs du secteur et formalisant les engagements et les mesures d'accompagnement mises en œuvre par le groupe CAM, ce symposium s'est déroulé en trois temps, une séance officielle sur la thématique "La place centrale de l'agriculture et des politiques rurales dans les challenges économiques et sociaux à venir" ainsi que deux tables rondes, traitant respectivement de "l'émergence de la classe moyenne rurale : Employabilité des jeunes, transmission intergénérationnelle et projets émanant des opérations de Melkisation" et " la pérennité du développement agricole : Vers une nouvelle génération de projets structurants".

MAP: 23/03/2021